Bắc Ninh chấn chỉnh biển hiệu sai quy định

Trong 3 ngày 5, 6 và 7-10, đoàn kiểm tra liên ngành phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) đã kiểm tra các cửa hàng, nhà hàng có biển hiệu, banner trình bày không đúng quy định.

Tính đến chiều 7-10, UBND phường Võ Cường đã kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý gần 40 doanh nghiệp, hộ và cơ sở kinh doanh có vi phạm trên các tuyến đường Lý Thái Tổ, Ngọc Hân Công Chúa và một số khu vực liên quan.

Cơ quan chức năng phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) tháo dỡ biển hiệu sai quy định. ﻿Ảnh: THẮNG NGUYỄN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số biển hiệu, banner sử dụng chữ nước ngoài chưa đúng quy định; kích thước, vị trí, cách bố trí cũng chưa phù hợp, chưa bảo đảm yêu cầu về quy định sử dụng tiếng Việt và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khắc phục theo quy định. Những trường hợp cố tình vi phạm, không khắc phục theo đề nghị, UBND phường Võ Cường sẽ lập hồ sơ để xử lý.

Tại phường Kinh Bắc (TP Bắc Ninh), chiều 7-10, ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, thông tin, đoàn liên ngành của phường đã kiểm tra gần 100 cửa hàng, cơ sở kinh doanh trong những ngày qua, tập trung tại các tuyến phố Nguyễn Cao, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Trãi...

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu chủ cơ sở tự tháo dỡ hoặc chỉnh sửa 33 biển hiệu; thu giữ 60 bảng, biển đặt sai quy định. Sau 3 ngày ra quân, phường Kinh Bắc đã hoàn thành kiểm tra 100% các tuyến phố.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình (Sở VH-TT-DL TP Bắc Ninh), cho biết, lãnh đạo UBND xã, phường chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vi phạm để xảy ra trên địa bàn.

Việc ra quân không phải đến nay mới thực hiện. Trước đây, các phường đã triển khai, nhiều hộ đã tháo gỡ các bảng quảng cáo cỡ lớn. Với các biển hiệu nhỏ có tiếng nước ngoài, lực lượng chức năng đã nhắc nhở và người dân cũng đã đưa vào nhà. Đây là những bảng, biển hiệu cơ động, không phải loại gắn cố định.

Theo ông Hoàng Liên Sơn, sau khi hợp nhất tỉnh, lực lượng văn hóa cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên công tác rà soát có thời điểm chưa bao quát hết tình trạng vi phạm. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cá nhân, hộ kinh doanh còn hạn chế, chưa nắm đầy đủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, biển hiệu cũng như các yêu cầu về văn hóa, mỹ quan đô thị.

TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhìn nhận, biển hiệu, quảng cáo là những yếu tố tác động trực tiếp đến cảnh quan và diện mạo đô thị. Do đó, việc lắp đặt, sử dụng phải tuân thủ quy định hiện hành để bảo đảm yêu cầu về thẩm mỹ, diện mạo chung của đô thị.

Tình trạng vi phạm một phần xuất phát từ công tác giám sát, tuyên truyền chưa đầy đủ. Đây không chỉ là vấn đề của từng cửa hàng, cơ sở kinh doanh mà còn liên quan đến văn hóa và thẩm mỹ đô thị.

“Khung pháp lý đã có, nhưng có thể người dân chưa nắm đầy đủ các quy định. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu và thực hiện đúng; đẩy mạnh giám sát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần giữ gìn trật tự và diện mạo đô thị”, TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm nói.

Luật Quảng cáo quy định, trường hợp sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.