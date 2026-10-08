Sớm triển khai chủ trương đầu tư Khu di tích đồi Trung Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn làm việc với lãnh đạo phường Liên Chiểu và đơn vị tư vấn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Phước Sơn, rừng Trung Sơn không chỉ có giá trị tự nhiên mà còn lưu giữ nhiều di tích, nghĩa trủng nên cần phải tôn tạo xứng tầm. Do đó, trong quá trình thu hồi đất rừng để mở rộng một số tuyến đường ở khu vực Quảng Nam cũ, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu đưa những cây lớn, cây cổ thụ phù hợp về để trồng ở khu vực xung quanh, vùng đệm để tôn tạo, tăng thêm cảnh quan. Đồng thời đề nghị địa phương xã hội hóa đối với một số hạng mục nhằm tạo điểm nhấn và hình thành điểm đến du lịch trong tương lai.

Lãnh đạo phường Liên Chiểu cho biết, sau khi thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, địa phương đang khẩn trương thực hiện các bước lập hồ sơ để sớm triển khai. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, rừng Trung Sơn là khu rừng có từ lâu đời và được người dân thôn Trung Sơn bảo vệ, gìn giữ nguyên vẹn từ khi lập làng đến nay. Bên trong và ven bìa rừng hiện còn lưu giữ nhiều di tích, gồm: mộ của gần 200 nghĩa sĩ, đình Trung Sơn, giếng cổ, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, miếu Âm linh và miếu Bà Ngũ Hành. Trên cơ sở những giá trị lịch sử, văn hóa của rừng Trung Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố. Theo chủ trương đầu tư, dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông Khu di tích đồi Trung Sơn do UBND phường Liên Chiểu làm chủ đầu tư, hướng đến hình thành công viên cây xanh kết hợp tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của Khu di tích đồi Trung Sơn. Dự án cũng nhằm tri ân và giáo dục truyền thống; đáp ứng nhu cầu không gian sinh hoạt văn hóa của nhân dân; hoàn thiện khớp nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông và tạo cảnh quan đô thị đồng bộ tại khu vực.