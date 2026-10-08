Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza

Dự án có quy mô 28 tầng nổi, gồm 27 tầng và 1 tum kỹ thuật, cùng 2 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng 119.596m2, trong đó diện tích sàn căn hộ 62.600m2; dự kiến quy mô dân số thường trú 2.502 người.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.348 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại số 23 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh.

Dự kiến dự án khởi công trong quý I/2027 và hoàn thiện, đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2028.