Nhà mái Nhật có đặc trưng là phần mái dốc vừa phải, các lớp mái được thiết kế cân đối, tạo tổng thể hài hòa và thanh thoát.

Với diện tích sàn khoảng 100m² mỗi tầng, gia chủ có thể bố trí phòng khách, bếp - ăn, phòng ngủ và các khu vực phụ trợ tương đối thoải mái. Tầng tum có thể sử dụng làm phòng thờ, phòng giặt, kho hoặc một phòng chức năng.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 1 tum 100m² bao nhiêu?

Thông thường, chi phí xây nhà áp dụng công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm phần móng, các tầng sàn, tầng tum và mái Nhật theo hệ số quy đổi.

Cụ thể, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc thường tính từ 20% - 40% diện tích sàn; diện tích mái Nhật tính từ 50 - 70% diện tích sàn tùy thiết kế và cách tính của nhà thầu, tầng tum tính từ 30% - 100% diện tích sàn.

Mẫu nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 2 tầng 1 tum, diện tích sàn 100m², móng băng, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích tầng 1: 100m² x 100% = 100m²

Diện tích tầng 2: 100m² x 100% = 100m²

Diện tích móng cọc: 100m² x 50% = 50m²

Diện tích mái Nhật: 100m² x 70% = 70m²

Diện tích tầng tum: 100m² x 50% = 50m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng quy đổi là 370m²

Trên thị trường, đơn giá xây dựng phổ biến khoảng 3,3 - 4,5 triệu đồng/m² (đối với xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện) và từ 5 - 8 triệu đồng/m² (đối với xây dựng trọn gói).

Nếu đơn giá thi công phần thô 3,6 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 1 tum 100m² ước tính:

370m² x 3,6 triệu đồng/m² = 1,33 tỷ đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 1 tum 100m² ước tính:

370m² x 7,5 triệu đồng/m² = 2,77 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Tổng chi phí xây nhà thực tế có thể thay đổi do điều kiện nền đất, phong cách kiến trúc, loại vật liệu hoàn thiện, kiểu mái, khu vực thi công...