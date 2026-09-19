Cú sốc của Apple

Khi ca ngợi một thị trường mới đầy hứa hẹn, Tim Cook - hiện là cựu CEO Apple - đã lên kế hoạch áp dụng chiến lược từng thành công trước đây: Kết hợp giữa bán lẻ và sản xuất.

Cách tiếp cận này đã mang lại lợi ích to lớn cho gã khổng lồ công nghệ Mỹ. “Về cơ bản, chúng tôi đang vận dụng những bài học và kinh nghiệm mở rộng quy mô chưa từng có tại Trung Quốc để áp dụng vào thị trường khác”, ông Cook chia sẻ với các nhà đầu tư hồi tháng 2/2023. Vào thời điểm đó, Apple ghi nhận doanh số hàng quý kỷ lục tại Ấn Độ và chỉ còn vài tuần nữa là khai trương các cửa hàng Apple đầu tiên tại đất nước tỷ dân.

“Ấn Độ là một thị trường hấp dẫn với chúng tôi”, ông Cook tuyên bố thời điểm đó. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, năm 2022, quốc gia này sản xuất khoảng 6% tổng sản lượng iPhone, và con số này dự kiến vượt mốc 25% vào năm 2026.

Tuy nhiên, theo South China Morning Post, tầm nhìn đầy lạc quan của ông Cook đã vấp phải một thực tế phũ phàng. Hồi tháng 6/2026, một vụ tấn công mạng quy mô lớn do nhóm tin tặc World Leaks thực hiện đã nhắm vào Tata Electronics - đối tác của Apple có trụ sở tại Bengaluru chuyên sản xuất linh kiện và lắp ráp iPhone - khiến hơn 200.000 tệp dữ liệu bị rò rỉ trên web đen.

Thiệt hại không chỉ dừng lại ở hình ảnh về iPhone 18 Pro

Theo hãng tin Reuters, World Leaks nhận trách nhiệm về vụ xâm phạm dữ liệu hôm 12/6, đăng tải hơn 200.000 tập tin với tổng dung lượng hơn 630 gigabyte. Tập đoàn Tata Electronics đã công khai xác nhận sự cố, nhưng đảm bảo “không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên tất cả lĩnh vực”.

Các tập tin này gồm thông tin chi tiết về iPhone 18 Pro, từ chip trên bo mạch chủ đến bộ phận pin và mô-đun camera, cũng như nhà cung cấp từng bộ phận. Ngoài ra còn có thông tin về các nhà cung cấp đang cạnh tranh giành hợp đồng bán từng bộ phận cụ thể. Theo Al Jazeera, những chi tiết này có thể tiết lộ điểm yếu của Apple và những lĩnh vực họ có quyền lựa chọn giữa nhiều nhà cung cấp.

Tim Cook trong lễ khai trương cửa hàng bán lẻ Apple đầu tiên tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/4/2023. Ảnh: Reuters.

World Leaks là nhóm tội phạm tống tiền hoạt động theo mô hình "hack và tiết lộ thông tin". Nhóm này chuyên nhắm vào các tập đoàn lớn, buộc nạn nhân trả tiền chuộc nếu không muốn bị phát tán dữ liệu bị đánh cắp. Tháng 7/2025, nhóm đánh cắp 1,3 terabyte dữ liệu từ Dell, nhưng công ty tuyên bố đó không phải dữ liệu nhạy cảm.

Paolo Pescatore - người sáng lập công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ PP Foresight - cho biết vụ rò rỉ không chỉ tiết lộ những hình ảnh cụ thể của iPhone 18 Pro.

“Vấn đề lớn nhất nằm ở việc lộ thông tin nhạy cảm về nhà cung cấp và linh kiện, những nội dung Apple sẽ không bao giờ công khai. Điều này có thể tạo cơ hội hiếm hoi cho các đối thủ, nhà cung cấp, nhóm làm hàng giả hiểu được cấu trúc chuỗi cung ứng của Apple và những điểm yếu khác”, ông nói.

Ngoài ra, ông Pescatore cho rằng vụ xâm phạm an ninh mạng kiểu này thường không chỉ dừng lại ở đánh cắp thông tin. Để truy cập vào kho dữ liệu mật khổng lồ, kẻ tấn công thường đã cắm chốt bên trong, sở hữu tài khoản quản trị, lợi dụng sơ hở trong phân quyền hoặc tự do di chuyển giữa các hệ thống nội bộ mà không bị phát hiện.

Điểm rò rỉ không nhất thiết đến từ nội bộ Apple (như trường hợp này) mà nằm trong tay một nhà cung cấp. “Điều đó nhấn mạnh an ninh mạng hiện nay là mắt xích yếu nhất trong chuỗi cung ứng”, ông Pescatore nhận xét.

Vụ rò rỉ chưa từng có tiền lệ

Các chuyên gia phân tích nhận định đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử Apple. Chuỗi cung ứng của Apple trải rộng khắp hàng chục quốc gia và được coi là một trong những chuỗi cung ứng hiệu quả và bí ẩn nhất thế giới.

Vụ việc gây thiệt hại về uy tín cho cả hai công ty và cho mối quan hệ giữa hai bên. “Apple bị ảnh hưởng vì có thể bị rò rỉ bí mật sản phẩm và thông tin mật về nhà cung cấp. Tata bị ảnh hưởng vì vụ việc làm dấy lên câu hỏi về khả năng phòng chống tin tặc đúng thời điểm Apple đặt tham vọng sản xuất lớn vào đối tác mới”, ông Pescatore nói thêm.

Vụ việc khó làm chệch hướng chiến lược của Apple, song ông cho rằng Apple sau này “sẽ tập trung hơn vào việc liệu các trung tâm sản xuất mới có đáp ứng được kỳ vọng về tính bảo mật hoạt động, khả năng ứng phó với tấn công mạng và đáng tin cậy hay không”.

Apple áp dụng chiến lược từng thành công ở Trung Quốc: Kết hợp giữa bán lẻ và sản xuất. Ảnh: Reuters.

"Ấn Độ đã chứng minh được khả năng mở rộng quy mô sản xuất. Giờ đây, họ cần đảm bảo khả năng xây dựng và duy trì niềm tin", Christopher Tang - giáo sư chuyên ngành quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) - nhận định.

Ông Tang nói mặc dù Ấn Độ đã thành công đẩy mạnh hoạt động lắp ráp thâm dụng lao động, thu hút các nhà cung cấp lớn như Foxconn và Tata, cũng như tận dụng các chính sách ưu đãi của chính phủ, sự cố này cho thấy hệ sinh thái vẫn cần cải thiện ở ba lĩnh vực then chốt: quản trị thông tin, tính tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, vận hành thực tế với an ninh mạng.

"Vụ rò rỉ này đáng chú ý vì bí quyết tạo lợi thế cạnh tranh của Apple không chỉ phụ thuộc vào hệ thống nội bộ của hãng mà còn dựa vào từng mắt xích trong mạng lưới sản xuất của họ. Sự cố bảo mật này có thể khiến Apple thận trọng hơn trong việc chuyển giao dữ liệu sản phẩm nhạy cảm nhất hoặc triển khai sản xuất các dòng sản phẩm có độ phức tạp cao sang trung tâm sản xuất mới", ông Tang nói.

Mặc dù trước đây Apple từng bị rò rỉ thông tin sản phẩm dưới dạng ảnh chụp và linh kiện bị tuồn ra ngoài từ các nhà máy, các chuyên gia phân tích quy mô của vụ tấn công mạng tại Tata Electronics là chưa từng có tiền lệ.

Sun Chenghao - nghiên cứu viên tại Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa - cho rằng khả năng xảy ra một vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn như vậy tại các nhà cung cấp lâu năm của Apple ở Trung Quốc là rất thấp, mặc dù không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ này.

“Yếu tố cốt lõi không chỉ nằm ở tường lửa, mà còn là kỷ luật tổ chức, cơ chế phân quyền theo cấp bậc, hành lang bảo mật vật lý, kiểm toán tuân thủ và văn hóa bảo mật được tôi luyện qua hàng thập kỷ hợp tác”, ông Sun nhận định.

"Chuỗi cung ứng càng phân mảnh, doanh nghiệp càng phải chia sẻ nhiều thông tin, từ bản thiết kế, dữ liệu thử nghiệm, danh sách nhà cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng cho đến quy trình làm việc nội bộ. Mỗi mắt xích mới đồng nghĩa có thêm một điểm yếu dễ bị khai thác”, ông Sun nói.

Một nguồn tin trong chuỗi cung ứng của Apple cho biết các cuộc tấn công mạng là mối đe dọa phổ biến và ngày càng gia tăng sau sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo. "Sự cố xảy ra với Tata gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ chuỗi cung ứng trên toàn cầu”, theo nguồn tin giấu tên.

Các chuyên gia nhấn mạnh an ninh mạng là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ, nơi không một quốc gia hay hệ sinh thái sản xuất nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm.