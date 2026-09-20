Sếp Apple: 'Tôi rợn người khi thấy khách dán màn hình cho iPhone'

Đại diện Apple khẳng định người dùng iPhone 18 Pro có thể dùng máy trần, không dán màn hình. Ảnh: Mashable.

Trả lời phỏng vấn TechRadar tại trụ sở London, ông Tom Marieb, tân Phó chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng của Apple, chia sẻ góc nhìn về độ bền mặt kính trên iPhone 18 Pro và Pro Max. Trong đó, ông bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến nhiều người dùng vẫn chọn dán thêm lớp dán bảo vệ lên màn hình máy.

Đại diện Apple cho biết công ty đã tốn rất nhiều công sức nghiên cứu để ra mắt thế hệ kính Ceramic Shield 2. Lớp kính này vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tối ưu độ bền vượt trội để người dùng thoải mái trải nghiệm máy trần. Theo hãng, việc bỏ thêm chi phí mua miếng dán ngoài không chỉ làm giảm vẻ đẹp nguyên bản của thiết bị mà còn gây tốn kém không cần thiết.

"Cá nhân tôi cảm thấy rợn người khi nhìn ai đó dán màn hình cho iPhone. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra những chiếc màn hình tuyệt đẹp", ông Marieb bày tỏ.

iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Phương Lâm.

Theo chia sẻ của ông, đội ngũ kỹ thuật luôn ưu tiên phát triển các lớp phủ màn hình có khả năng chống xước cao. Dù vậy, thách thức lớn nhất là phải cân bằng giữa tính chống trầy xước và độ bền mài mòn theo thời gian, bởi hai yếu tố này vốn thường triệt tiêu lẫn nhau trên hầu hết vật liệu.

"Chúng tôi phải tìm cách tối ưu hóa cả hai đặc tính cùng lúc. Apple đã đạt được sự cân bằng tốt trên Ceramic Shield 2. Chúng tôi có thể làm màn hình chống xước tốt hơn, nhưng khi đó khả năng chống mài mòn sẽ giảm đi. Mục tiêu của hãng là độ bền lâu dài trước cả hai tác động đó", ông Marieb giải thích.

Công nghệ kính Ceramic Shield 2 hiện được trang bị trên các dòng iPhone 18 Pro và iPhone Duo mới. Vật liệu này giúp cải thiện khả năng chống xước gấp 3 lần so với thế hệ đầu tiên.

Đại diện Apple khẳng định quy trình kiểm thử của hãng dựa hoàn toàn vào thói quen thực tế. Thay vì áp dụng tiêu chuẩn quân sự cũ, hãng mô phỏng các tác động người dùng thường gặp hàng ngày.

Nhờ đó, các thử nghiệm trong phòng lab có thể tái hiện 5 năm sử dụng thực tế trong thời gian ngắn. Hãng tin rằng màn hình nguyên bản đã đủ bền để người dùng yên tâm sử dụng trực tiếp.

iPhone 18 Pro/Pro Max được ra mắt hôm 10/9 (giờ Việt Nam), bắt đầu mở đặt trước từ 12/9. Sản phẩm có 4 màu gồm đen, bạc, đỏ và xanh. Apple cung ứng 4 phiên bản bộ nhớ từ 256 GB đến 2 TB. Sản phẩm năm nay được nâng cấp mạnh về thông số phần cứng, với chip, pin và bộ tản nhiệt buồng hơi. Camera chính trên thiết bị có khả năng thay đổi khẩu độ vật lý.