Công an Kỳ Sơn bám địa bàn, giúp dân chạy lũ

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an phường Kỳ Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, kiểm tra những khu vực trũng thấp, điểm có nguy cơ sạt lở và các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ", cán bộ, chiến sĩ đến từng khu dân cư để cảnh báo nguy cơ, vận động và hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực mất an toàn. Với những hộ còn tâm lý chủ quan, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, phân tích nguy cơ để người dân đồng thuận di dời.

Công an phường Kỳ Sơn kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập sâu. Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại khu vực cầu Mè, tổ 7, lực lượng Công an đã hỗ trợ di dời 3 hộ dân, hơn 30 con gia súc, gia cầm và vật nuôi, cùng 1,5 tấn thóc, 8 tạ ngô, máy móc nông nghiệp và nhiều tài sản khác đến nơi an toàn.

Song song với việc hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng bố trí biển cảnh báo, chốt trực và điều tiết giao thông tại các khu vực ngập, sạt lở như đường tỉnh 448 đoạn qua tổ 12 và xóm Can; Quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mè; Ngầm Bãi Nai, Ngầm Can, Ngầm Suối Cái, Ngầm Triệng cùng một số điểm có nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi vùng ngập. Ảnh: Công an Phú Thọ

Lực lượng Công an giúp di dời lương thực trước khi nước dâng. Ảnh: Công an Phú Thọ

Chuyển lương thực trước khi nước dâng. Ảnh: Công an Phú Thọ. Ảnh: CACC

Gia súc, gia cầm được đưa khỏi khu vực có nguy cơ ngập. Ảnh: CACC

Hơn 30 con vật nuôi được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Công an Phú Thọ