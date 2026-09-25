TPHCM yêu cầu hoàn thành triển khai hệ thống eCDT cho tàu cá trước ngày 30-10

Tàu cá cập cảng cá Cát Lở (phường Phước Thắng). Ảnh: THÀNH HUY

Theo đó, UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Côn Đảo có trách nhiệm tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng có phương tiện dài từ 6m trở lên chủ động đưa tàu cập cảng để được hỗ trợ cài đặt ứng dụng.

Bộ Tư lệnh TPHCM chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương hỗ trợ ngư dân cài đặt, thực hiện thao tác khai báo xuất, nhập bến ngay tại đồn biên phòng. Lực lượng biên phòng kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất, nhập bến, kiên quyết không giải quyết xuất bến đối với phương tiện chưa cài đặt hệ thống eCDT.

Các đơn vị đồng thời tăng cường tuần tra trên biển, cửa sông, luồng lạch; yêu cầu chủ tàu thuộc diện bắt buộc nhưng chưa cài đặt ứng dụng đưa phương tiện về cảng cá hoặc đồn biên phòng gần nhất để xử lý.

Ngư dân được hướng dẫn cài đặt phần mềm tại cảng cá Lộc An (xã Phước Hải). Ảnh: THÀNH HUY

Công an TPHCM chỉ đạo công an cấp xã vận động ngư dân đưa tàu vào cảng để được hỗ trợ cài đặt phần mềm, bảo đảm an ninh trật tự tại các cảng cá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá thành phố bố trí nhân sự hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống khi tàu cập bến. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp hỗ trợ cài đặt cho phương tiện tại các địa phương không có cảng cá. Sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đề xuất UBND TPHCM khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành vượt tiến độ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ được Sở Nội vụ theo dõi, chấm điểm đánh giá KPI của từng cơ quan, đơn vị và báo cáo UBND TPHCM trước ngày 10-11-2026, làm cơ sở khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành vượt tiến độ.