Tiếp tục chủ động ứng phó với các nguy cơ thiên tai

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng, sạt lở và các nguy cơ thiên tai xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Phạm Tùng

Theo UBND thành phố, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra một số đợt mưa lớn, gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến đường, khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ cao. Khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, ngập sâu, ngập nhanh; sạt lở đất, bờ sông, suối, kênh, rạch; sụt lún, hư hỏng cầu, cống, đường giao thông; khu vực ven sông, suối, hạ du hồ chứa và các khu dân cư, công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng khi tiếp tục xảy ra mưa lớn. Đặc biệt lưu ý các vị trí đã từng xảy ra ngập, sạt lở, sụt lún, hư hỏng công trình và các điểm phát sinh sự cố trong đợt mưa các ngày 22 và 23-9.

Lập danh sách cụ thể các điểm có nguy cơ cao, xác định vị trí, hiện trạng, mức độ nguy hiểm, số hộ dân, số người có khả năng bị ảnh hưởng, biện pháp xử lý và nhu cầu hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố.

Đồng thời, các địa phương chủ động xử lý ngay các điểm ngập úng, tắc nghẽn dòng chảy, cây đổ, đất đá tràn xuống đường, cống bị bồi lấp, kênh, mương bị ách tắc thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thu gom rác thải, phát quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy, không để vật cản làm gia tăng ngập úng.

Khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngập sâu, nước chảy xiết, cầu, cống, đường giao thông hoặc công trình có nguy cơ mất an toàn.

Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường, các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, ngập úng, sạt lở, tình hình hồ chứa và các sự cố phát sinh; bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt, kịp thời xử lý các tình huống theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời về tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác ứng phó theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc chậm trễ chế độ trực ban, thông tin, báo cáo theo quy định, để xảy ra tình trạng chậm nắm bắt, xử lý hoặc báo cáo không kịp thời các tình huống thiên tai trên địa bàn, lĩnh vực được giao.