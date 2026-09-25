Cụm Thi đua số I, Ban Nội chính Trung ương sơ kết công tác 9 tháng năm 2026

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới và phát sinh, 9 Ban Nội chính Tỉnh ủy thuộc Cụm thi đua số I đã đoàn kết, chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Các Ban Nội chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tuyển quân được triển khai hiệu quả; Chiến dịch “500 ngày đêm” về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện hiệu quả. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chú trọng, tỷ lệ khám phá án hình sự duy trì ở mức cao, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đại biểu các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số I dự hội nghị.

Trong kỳ, các Ban Nội chính đã tham mưu ban hành 367 văn bản lãnh đạo, 135 đề án, chương trình, kế hoạch và 55 văn bản về hoạt động, đánh giá các cơ quan nội chính. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại 9 địa phương tổ chức 25 phiên họp toàn thể, 44 cuộc họp Thường trực, ban hành 233 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu kiện đông người được quan tâm; nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác nội chính, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Nội chính các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số I đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Nội chính các tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và thực tiễn địa phương, nâng cao chất lượng tham mưu công tác nội chính; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Đại biểu chúc mừng thành công của hội nghị.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng; tham mưu thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa làm trọng tâm. Tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là tại cấp xã, bảo đảm chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp công tác và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả.