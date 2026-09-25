Xã Khánh Vĩnh có 165 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Sáng 25-9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Qua rà soát, xã Khánh Vĩnh hiện có 412 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Qua công tác xét duyệt chính trị tại 5 thôn, toàn xã có 165 công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027. Đối với các trường hợp còn lại, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục rà soát, xác minh và xét duyệt trong thời gian tới, bảo đảm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ và chặt chẽ.

Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Để đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027, lãnh đạo xã yêu cầu các đơn vị liên quan và các thôn hoàn thiện biên bản, danh sách xét duyệt và phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị để tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm chất lượng, đúng thời gian kế hoạch; tiếp tục thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị của các thanh niên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự tới toàn thể Nhân dân; tăng cường gặp gỡ, động viên, nắm bắt tư tưởng những thanh niên có lệnh gọi sơ tuyển; nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thông báo trực tiếp đến từng hộ gia đình; quản lý chắc số thanh niên đã được xét duyệt nguồn, đôn đốc công dân có mặt đúng giờ, đủ số lượng trong đợt khám sơ tuyển sắp tới…

Theo kế hoạch, xã Khánh Vĩnh sẽ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe vào đầu tháng 10-2026 tại Trạm Y tế xã và điểm trạm thôn Sơn Thành.