Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận thông tin cũng như cách thông tin được tạo ra. Sự thay đổi này mở ra cơ hội để các cơ quan báo chí đổi mới mô hình tổ chức, phương thức sản xuất và phân phối nội dung, qua đó tiếp cận công chúng theo hướng nhanh hơn, rộng hơn và đa dạng hơn.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập 2026. Ảnh: Sơn Hải

Luật Báo chí 2025 mở thêm không gian phát triển

Một trong những nền tảng quan trọng của không gian phát triển mới là Luật Báo chí số 126/2025/QH15 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, luật mới có nhiều điểm đáng chú ý, góp phần mở rộng không gian phát triển cho báo chí, định hình lại hoạt động thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số và không gian mạng phát triển mạnh mẽ.

Luật cũng đặt ra định hướng để các cơ quan báo chí phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, có trách nhiệm và bền vững.

Từ những thay đổi về công nghệ, môi trường thông tin và hành lang pháp lý, vấn đề đặt ra với các tòa soạn không chỉ là thích ứng với sự thay đổi mà còn phải nhận diện được những cơ hội mới để chuyển hóa thành năng lực phát triển thực tế.

Ông Nguyễn Đức Lợi đặt những vấn đề như làm thế nào để nhận diện rõ những cơ hội mới từ không gian phát triển mới? Làm thế nào để các tòa soạn có thể nắm bắt nhanh, trúng và vận dụng thành công các cơ hội ấy vào thực tiễn hoạt động?

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đây cũng là những câu hỏi cốt lõi được đặt ra tại Diễn đàn Tổng Biên tập 2026.

Tòa soạn cần trở thành trung tâm dữ liệu và tri thức

Diễn đàn kỳ vọng tạo không gian để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thẳng thắn về những hướng đi và giải pháp có tính thực tiễn, qua đó giúp các cơ quan báo chí tận dụng hiệu quả những cơ hội đang mở ra.

Mục tiêu được đặt ra là hướng tới những tòa soạn có khả năng thích ứng với môi trường truyền thông mới, từng bước trở thành các tòa soạn số hiện đại, đồng thời là trung tâm dữ liệu và tri thức, giữ vai trò là địa chỉ thông tin tin cậy của công chúng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Lợi dẫn lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu đối với đội ngũ báo chí trong môi trường số. Theo đó, nhà báo cần tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin số, đồng thời có bản lĩnh, đạo đức, tinh thần nhân văn và năng lực công nghệ.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 năm 2026 được tổ chức tại Hạ Long với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”. Đây là lần thứ hai chương trình trở lại Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho biết, Diễn đàn diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Lợi tuyên bố khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 năm 2026, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các phiên thảo luận sẽ đóng góp những giải pháp thiết thực để báo chí Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội trong không gian phát triển mới.