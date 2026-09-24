Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Người xưa có câu: “Nghèo mấy cũng đừng tiết kiệm 3 tiền, không có tiền chớ đặt chân tới 3 cửa”. Đây không phải lời khuyên về cách tiêu tiền theo nghĩa tuyệt đối, mà là một cách nhắc nhở về những điều cần được ưu tiên ngay cả khi điều kiện kinh tế hạn hẹp.