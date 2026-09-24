Nên bảo quản thức ăn thừa thế nào tránh nhiễm khuẩn?

Bảo quản thức ăn thừa đúng cách, từ làm lạnh sớm, tách riêng thực phẩm sống và chín đến hâm nóng kỹ, giúp hạn chế vi khuẩn phát triển và giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: IQhealth.

Nhiều gia đình có thói quen để nguyên nồi thức ăn trên bếp cho nguội hẳn rồi mới cất vào tủ lạnh. Tuy nhiên, thực phẩm để lâu ở nhiệt độ phòng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ngộ độc.

Để hạn chế nguy cơ, thức ăn thừa cần được bảo quản đúng cách ngay sau bữa ăn, từ chia nhỏ, làm lạnh, sắp xếp trong tủ lạnh đến hâm nóng khi sử dụng lại. Đặc biệt các thực phẩm như cơm, mì, bún, thịt, cá, hải sản, trứng, rau củ và các món như canh, súp đều cần được xử lý phù hợp để hạn chế vi khuẩn phát triển.

Chỉ một số thao tác đơn giản như chia thức ăn thành phần nhỏ, cho vào hộp và làm lạnh sớm là đã có thể giúp thực phẩm nhanh chóng đạt nhiệt độ an toàn, từ đó hạn chế nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản.

Làm lạnh thức ăn thừa càng sớm càng tốt

Sau bữa ăn, thức ăn thừa nên được xử lý và đưa vào tủ lạnh sớm, thay vì để nguyên trong nồi trên bếp cho nguội hoàn toàn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thực phẩm dễ hỏng và thức ăn thừa cần được làm lạnh trong vòng 2 giờ; nếu nhiệt độ môi trường trên 32 °C, thời gian này rút xuống còn 1 giờ.

Thức ăn thừa nên được chia thành phần nhỏ, đựng trong hộp nông và đậy kín trước khi bảo quản trong tủ lạnh để làm lạnh nhanh, hạn chế nhiễm chéo.

Không cần chờ thức ăn nguội hẳn mới cho vào tủ lạnh. Với lượng thức ăn lớn, nên chia thành nhiều phần nhỏ, đựng trong hộp nông để thức ăn nhanh chóng hạ nhiệt. Các hộp nên được đậy kín sau khi bảo quản để hạn chế nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, tủ lạnh cần được duy trì ở 4 °C hoặc thấp hơn. Không nên xếp thực phẩm quá chật vì có thể cản trở luồng khí lạnh, khiến thức ăn mất nhiều thời gian để đạt nhiệt độ an toàn.

Tách riêng thức ăn sống và thức ăn chín

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thịt sống và trứng nên được bảo quản tách khỏi thực phẩm đã nấu chín. Nước rỉ từ thịt, cá, gia cầm hoặc trứng sống có thể mang vi khuẩn và làm nhiễm các thực phẩm ăn ngay.

Trong tủ lạnh, thực phẩm sống nên được đựng trong hộp kín, đồng thời đặt ở vị trí phù hợp để nước rỉ không chảy vào thức ăn khác.

Ngoài ra, dao, thớt, hộp đựng và các dụng cụ đã tiếp xúc với thực phẩm sống cần được rửa sạch trước khi sử dụng cho thức ăn chín. Việc tách riêng ngay từ khâu chế biến và bảo quản giúp hạn chế vi khuẩn lây sang thực phẩm đã sẵn sàng để ăn.

Thức ăn thừa nên dùng trong bao lâu?

Bảo quản trong tủ lạnh không đồng nghĩa thức ăn có thể giữ được vô thời hạn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), phần lớn thức ăn thừa nên được sử dụng trong vòng 3-4 ngày nếu được bảo quản ở 4 °C hoặc thấp hơn. Nếu chưa có kế hoạch dùng trong khoảng thời gian này, nên cấp đông để kéo dài thời gian bảo quản.

Trước khi cấp đông, có thể chia thức ăn thành những phần vừa đủ cho mỗi lần sử dụng và đựng trong hộp hoặc túi kín. Cách này giúp thuận tiện khi lấy ra sử dụng và tránh phải rã đông toàn bộ lượng thức ăn.

Súp, canh, nước sốt và các món hầm nên được đun sôi kỹ trước khi ăn lại.

Khi cần rã đông, nên thực hiện trong ngăn mát tủ lạnh, bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng. Không nên để thực phẩm đông lạnh rã đông ở nhiệt độ phòng, bởi phần bên ngoài có thể nhanh chóng đạt mức nhiệt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Hâm nóng kỹ trước khi ăn

Thức ăn thừa sau khi lấy khỏi tủ lạnh cần được hâm nóng kỹ trước khi ăn. Theo FDA, thức ăn thừa nên đạt 74 °C ở phần bên trong. Khi dùng lò vi sóng, nên đảo hoặc xoay thức ăn giữa chừng để nhiệt phân bố đều, tránh tình trạng bên ngoài đã nóng nhưng phần bên trong vẫn còn lạnh.

Với súp, canh, nước sốt và các món hầm, nên đun sôi khi hâm lại. Những món đặc hoặc có khối lượng lớn nên được chia nhỏ trước khi hâm để nhiệt truyền đều hơn.

Tuy nhiên, hâm nóng không thể khắc phục hoàn toàn việc bảo quản sai cách. Nếu thức ăn đã để quá lâu ở nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, một số vi khuẩn có thể tạo độc tố mà quá trình gia nhiệt không loại bỏ được hoàn toàn.

Vì vậy, kiểm soát thời gian và nhiệt độ ngay từ khi bảo quản vẫn là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và ngộ độc thực phẩm.