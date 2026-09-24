Vì sao người khó ngủ nên uống trà hoa cúc sau bữa tối?

Những gì bạn uống sau bữa tối thực sự có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, trà hoa cúc là thức uống phù hợp sau bữa tối để hỗ trợ giấc ngủ.

Tình trạng khó ngủ khá phổ biến. Khoảng 1/6 người Mỹ gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ hoặc duy trì giấc ngủ trong hầu hết các đêm. Trong khi đó, giấc ngủ chất lượng rất cần thiết, đặc biệt đối với sức khỏe tim mạch và não bộ lâu dài.

Trà hoa cúc hỗ trợ giấc ngủ như thế nào?

Một số nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc có thể hỗ trợ thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu xem những loại đồ uống khác nhau ảnh hưởng đến giấc ngủ như thế nào. Trà hoa cúc - một loại trà thảo mộc được làm từ hoa cúc khô - hiện có nhiều nghiên cứu và lịch sử sử dụng truyền thống lâu đời hơn so với một số thức uống hỗ trợ giấc ngủ phổ biến khác, như nước ép anh đào chua.

Kendra Haire, chuyên gia dinh dưỡng và chủ sở hữu Radiant Nutrition and Wellness cho biết, trà hoa cúc đã được chứng minh là giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là khả năng ngủ sâu.

Tác dụng này có thể đến từ một số hợp chất thực vật có lợi, bao gồm flavonoid. Theo Theresa DeLorenzo, chuyên gia dinh dưỡng và giáo sư khoa học dinh dưỡng tại Russell Sage College, các chất chống oxy hóa này giúp làm dịu tâm trí và thư giãn, từ đó hỗ trợ đi vào giấc ngủ.

Trà hoa cúc cũng là một trong những nguồn giàu apigenin, một loại flavonoid liên kết với các thụ thể GABA trong não và giúp thúc đẩy sự thư giãn bằng cách làm chậm hoạt động của não, theo Leah Murnane, chuyên gia dinh dưỡng.

Ngoài ra, một thức uống ấm trước khi đi ngủ có thể giúp thư giãn hơn. Trà hoa cúc cũng không chứa caffeine, không giống một số loại trà giàu flavonoid khác như trà đen hoặc trà xanh.

Cách uống trà hoa cúc để hỗ trợ giấc ngủ

Để tận dụng tối đa lợi ích của tách trà hoa cúc buổi tối đối với giấc ngủ, các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên:

Có thể uống trà hoa cúc 30 phút đến 2 giờ trước khi đi ngủ để giúp thư giãn.

Nên pha trà hoa cúc ít nhất 5 - 10 phút trước khi uống.

Có thể thêm một chút sữa vào trà do sữa ấm chứa tryptophan, giúp tăng lượng melatonin tự nhiên trong cơ thể.

Nếu muốn thay thế sữa bò, có thể chọn sữa đậu nành, loại sữa này giàu magie, một khoáng chất có liên quan đến giấc ngủ ngon hơn.

Người đang sử dụng thuốc theo toa nên hỏi ý kiến bác sĩ, vì trà hoa cúc có thể tương tác với một số loại thuốc.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các chuyên gia khuyên nên kết hợp trà hoa cúc với những thói quen ngủ tốt khác. Có thể tránh đồ uống chứa caffeine ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ, chỉ sử dụng phòng ngủ cho mục đích ngủ và tắt điện thoại 30 phút trước khi ngủ.