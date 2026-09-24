Cổ nhân dặn: 'Nghèo mấy cũng đừng tiết kiệm 3 khoản tiền, khó khăn đến đâu cũng chớ bước vào 3 'cánh cửa' này'

Nghèo mấy cũng đừng tiết kiệm 3 khoản tiền

1. Tiền ăn uống và nhu cầu thiết yếu

Khi tài chính eo hẹp, ăn uống thường là một trong những khoản được nhiều người nghĩ đến đầu tiên khi muốn cắt giảm. Tuy nhiên, tiết kiệm quá mức đối với thực phẩm có thể khiến cơ thể không được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết.

Một bữa ăn không nhất thiết phải nhiều món hay đắt tiền. Điều quan trọng là bảo đảm đủ chất, phù hợp với điều kiện kinh tế và duy trì đều đặn.

Bởi muốn làm việc, học tập và tạo ra thu nhập, trước hết con người cần có sức khỏe. Nếu vì tiết kiệm mà thường xuyên bỏ bữa, ăn uống thiếu chất, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động và sinh hoạt.

Vì vậy, trong thời điểm khó khăn, thay vì cắt giảm chất lượng bữa ăn một cách cực đoan, mỗi người có thể điều chỉnh thực đơn, lựa chọn thực phẩm phù hợp với ngân sách nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng.

2. Chi phí duy trì những mối quan hệ tốt đẹp

Tiền bạc không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của một mối quan hệ, nhưng trong quá trình giao tiếp, đôi khi vẫn cần một khoản chi phí cho những cuộc gặp gỡ, bữa ăn hay dịp quan trọng.

Điều này không có nghĩa là phải thường xuyên tổ chức những cuộc gặp gỡ tốn kém. Với người đang khó khăn về tài chính, một cuộc trò chuyện chân thành, một bữa ăn giản dị hay lời hỏi thăm đúng lúc cũng có giá trị.

Điều đáng lưu ý là sự sòng phẳng. Nếu một người luôn nhận sự giúp đỡ từ bạn nhưng hiếm khi chủ động đáp lại, mối quan hệ lâu dài có thể dần mất đi sự cân bằng.

Giữ gìn quan hệ không đồng nghĩa với việc tiêu tiền để lấy lòng người khác. Đó là biết trân trọng những người đối xử tử tế với mình và cư xử có trước có sau trong khả năng của bản thân.

3. Tiền dành cho sức khỏe

Sức khỏe là khoản đầu tư không nên xem nhẹ, đặc biệt trong những giai đoạn tài chính khó khăn.

Nhiều người có tâm lý trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe vì cho rằng bản thân còn trẻ, cơ thể vẫn khỏe mạnh hoặc muốn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, việc chủ động thăm khám có thể giúp phát hiện vấn đề sớm và có hướng xử lý phù hợp.

Chăm sóc sức khỏe không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải chi những khoản tiền lớn. Duy trì chế độ ăn hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe khi cần thiết đều là những việc quan trọng.

Tiết kiệm là cần thiết, nhưng không nên đánh đổi sức khỏe để tiết kiệm trước mắt. Bởi khi sức khỏe suy giảm, khả năng làm việc và tạo thu nhập cũng có thể bị ảnh hưởng.

Không có tiền, chớ vội tìm đến 3 “cánh cửa”

1. Người họ hàng xa chỉ vì nghĩ họ có điều kiện

Khi rơi vào khó khăn, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân không phải điều đáng xấu hổ. Tuy nhiên, nếu một mối quan hệ đã lâu không liên hệ, chỉ vì nghe nói đối phương giàu có mà tìm đến để nhờ vả, bạn nên cân nhắc kỹ.

Sự giúp đỡ chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ thiện chí và sự tự nguyện. Nếu hai bên vốn không gần gũi, việc bất ngờ xuất hiện chỉ để vay tiền có thể khiến cả người nhờ lẫn người được nhờ đều rơi vào tình huống khó xử.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, trước tiên nên tìm đến những người có quan hệ gần gũi, hiểu hoàn cảnh của mình và có khả năng chia sẻ.

2. Người coi trọng tiền bạc hơn tình nghĩa

Có những mối quan hệ chỉ trở nên thân thiết khi một bên có tiền, địa vị hoặc khả năng mang lại lợi ích. Khi điều kiện thay đổi, thái độ của họ cũng có thể thay đổi theo.

Vì vậy, khó khăn tài chính đôi khi cũng là lúc một người nhìn rõ hơn bản chất của những mối quan hệ xung quanh.

Không phải ai không thể giúp đỡ bạn cũng là người xấu. Có người thực sự muốn giúp nhưng bản thân họ cũng đang gặp khó khăn. Điều cần tránh là đặt niềm tin vào những người chỉ duy trì quan hệ dựa trên lợi ích vật chất.

3. Người đang có mâu thuẫn với mình

Khi đang ở trong hoàn cảnh yếu thế, việc tìm đến một người vốn đã có mâu thuẫn với mình để nhờ giúp đỡ thường không phải lựa chọn phù hợp.

Những khúc mắc chưa được giải quyết có thể khiến cả hai bên khó giữ được sự bình tĩnh và thiện chí. Thậm chí, một lời nhờ vả trong thời điểm nhạy cảm có thể khiến mâu thuẫn cũ trở nên sâu sắc hơn.

Nếu cần sự hỗ trợ, hãy ưu tiên những người có sự tin tưởng, tôn trọng và thiện chí với mình.