Tập trước hay sau bữa tối tốt hơn nếu muốn giảm mỡ bụng?

1. Tập trước bữa tối thuận lợi cho buổi tập dài và cần nhiều sức

Nội dung 1. Tập trước bữa tối thuận lợi cho buổi tập dài và cần nhiều sức 2. Tập sau bữa tối phù hợp với những khoảng vận động nhẹ 3. Giảm mỡ bụng cần kết hợp nhiều yếu tố

Khoảng thời gian trước bữa tối có thể phù hợp với những buổi tập kéo dài 30 - 45 phút, nhất là khi mục tiêu là tăng mức tiêu hao năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ. Tùy theo thể trạng, bạn có thể đi bộ nhanh, đạp xe, chạy bộ hoặc tập sức mạnh...

Tập lúc bụng đói giúp cơ thể tăng sử dụng chất béo làm nhiên liệu trong quá trình vận động, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ giảm nhiều mỡ hơn về lâu dài. Các phân tích tổng hợp gần đây cho thấy, chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định tập lúc bụng đói giúp giảm cân hoặc giảm mỡ hiệu quả hơn so với tập sau ăn khi tổng năng lượng nạp vào, lượng protein và chương trình tập luyện được kiểm soát tương đương.

Nguyên nhân là cơ thể không chỉ sử dụng năng lượng trong thời gian tập mà còn liên tục điều chỉnh quá trình chuyển hóa sau đó. Vì vậy, lượng chất béo được huy động nhiều hơn trong một buổi tập không tạo ra sự khác biệt đáng kể về lượng mỡ cơ thể mất đi trong dài hạn.

Thực tế, hiệu quả giảm mỡ phụ thuộc chủ yếu vào việc duy trì thâm hụt năng lượng hợp lý, kết hợp chế độ ăn cân đối, tập luyện đều đặn và bảo tồn khối cơ. Đây mới là những yếu tố quyết định thành công của quá trình giảm mỡ lâu dài.

Không nên cố tập khi cơ thể đã quá đói hoặc có cảm giác hụt sức. Nếu cần, một bữa phụ nhỏ trước khi vận động có thể giúp duy trì năng lượng và chất lượng buổi tập. Nhịn ăn trước khi tập không phải điều kiện bắt buộc để giảm mỡ.

Khoảng thời gian trước bữa tối có thể phù hợp với những buổi tập kéo dài 30 - 45 phút. Ảnh minh họa AI.

2. Tập sau bữa tối phù hợp với những khoảng vận động nhẹ

Sau bữa tối, dành một khoảng thời gian vận động nhẹ là cách đơn giản để hạn chế việc ngồi hoặc nằm liên tục.

Đi bộ là lựa chọn dễ thực hiện, không cần dụng cụ và có thể duy trì thành thói quen ngay cả khi không còn thời gian cho một buổi tập dài.

Vận động sau ăn cũng có lợi cho việc kiểm soát đường huyết. Khi cơ bắp hoạt động, glucose trong máu được đưa vào cơ để sử dụng làm năng lượng, nhờ đó có thể hạn chế mức tăng đường huyết sau bữa ăn. Đây là lợi ích về chuyển hóa glucose, không nên hiểu rằng đi bộ sau ăn có thể trực tiếp làm giảm mỡ bụng.

Ngoài đi bộ, bạn có thể thực hiện các động tác giãn cơ, đạp xe chậm hoặc thực hiện một số bài vận động tại chỗ với cường độ thấp. Duy trì khoảng 10 - 20 phút là cách đơn giản để tăng mức vận động trong ngày mà không cần dành riêng một buổi tập dài.

3. Giảm mỡ bụng cần kết hợp nhiều yếu tố

Mỡ bụng không giảm riêng lẻ chỉ vì thực hiện nhiều bài tập tác động lên cơ bụng. Khi cơ thể giảm mỡ, quá trình này diễn ra ở nhiều vùng khác nhau và vị trí giảm trước hay sau còn phụ thuộc vào đặc điểm từng người. Vì vậy, việc tăng số lượng gập bụng hoặc các động tác tập trung vào vòng eo không đồng nghĩa với việc mỡ bụng sẽ giảm nhanh hơn.

Bên cạnh vận động, lượng thức ăn nạp vào và chất lượng chế độ ăn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thay đổi thành phần cơ thể. Một chế độ ăn có đủ protein, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn chất béo tốt, đồng thời hạn chế thực phẩm giàu năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng, sẽ dễ tạo nền tảng hơn cho việc kiểm soát cân nặng.

Giấc ngủ cũng là yếu tố thường bị bỏ qua khi muốn cải thiện vòng eo. Ngủ không đủ hoặc thường xuyên rối loạn giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, no và lựa chọn thực phẩm, khiến việc kiểm soát lượng ăn trở nên khó khăn hơn. Do đó, để giảm mỡ hiệu quả, cần duy trì đồng thời nhiều thói quen, thay vì chỉ tập trung vào việc chọn giờ tập.

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