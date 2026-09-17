Theo phân tích của Chứng khoán SHS, CTCP Container Việt Nam (VSC – sàn HOSE) là một trong những doanh nghiệp cảng biển – logistics tư nhân đáng chú ý tại Việt Nam, với hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh từ khai thác cảng, kho bãi, vận tải đến logistics.

Tại Hải Phòng, VSC vận hành 4 cảng với tổng công suất thiết kế khoảng 2,15 triệu TEU/năm; trong đó 3 cảng nằm liền kề, hình thành cụm cầu bến dài khoảng 1.500m, tạo lợi thế về quy mô, khả năng kết nối và tối ưu khai thác. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào HAH và phát triển liên doanh HAGSL giúp VSC từng bước mở rộng sang vận tải biển, hoàn thiện chuỗi giá trị và mở thêm dư địa tăng trưởng trong trung hạn.

Cổ phiếu VSC được khuyến nghị mua (nguồn: Vsc).

Trong khi vận tải container toàn cầu bước vào giai đoạn phân hóa do áp lực dư cung, với nguồn cung năm 2026 dự kiến tăng khoảng 3,6% so với nhu cầu 3%, thị trường cảng biển – logistics Việt Nam vẫn hưởng lợi từ tăng trưởng thương mại và sản lượng hàng hóa. Kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, trong khi sản lượng container qua cảng 6 tháng 2026 tăng 12%, tạo nền tảng thuận lợi cho các doanh nghiệp sở hữu vị trí và công suất khai thác lớn như VSC.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của VSC ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. VSC ghi nhận doanh thu thuần 861 tỷ đồng (tăng trưởng 7%), lợi nhuận gộp 376 tỷ đồng (tăng trưởng 48%), đưa biên lợi nhuận gộp lên 44% so với 31% cùng kỳ.

Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh lên 112 tỷ đồng, chủ yếu nhờ đóng góp từ HAH, giúp lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 244 tỷ đồng (tăng 64%), mức cao nhất theo quý. Lũy kế 6 tháng 2026, VSC đã hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm, cho thấy tiến độ thực hiện kế hoạch đang tương đối tích cực.

SHS cho rằng, định giá cổ phiếu VSC đang ở mức hấp dẫn. Theo đó, SHS kết hợp phương pháp FCFF và EV/EBITDA để phản ánh cả giá trị tài sản hiện hữu và triển vọng tăng trưởng từ hệ sinh thái Cảng – Vận tải biển – Logistics.

Giá mục tiêu 12 tháng được xác định ở mức 16.240 đồng/CP, tương ứng upside khoảng 23,5% so với thị giá hiện tại.

Sau khi giảm hơn 50% từ đỉnh 27.500 đồng/cp (vào tháng 3/2026), thị giá hiện tại đã phản ánh đáng kể các áp lực về chi phí vốn, pha loãng và biến động cổ đông, trong khi khả năng mở rộng chuỗi giá trị thông qua HAH và HAGSL có thể tạo thêm động lực tăng trưởng trong trung hạn.

Theo SHS, cơ cấu cổ đông biến động của VSC là yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi. VietinBank Capital từng nâng sở hữu tại VSC lên 19% trước khi thoái vốn trong năm 2025, trong khi Leadvisors mua 16,03% và bán toàn bộ chỉ sau hơn 3 tháng (năm 2026).

Diễn biến này cho thấy mức độ ổn định của nhóm cổ đông tổ chức tại VSC không cao, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư tương đối ngắn hạn của một số tổ chức tài chính, qua đó có thể gia tăng biến động đối với cổ phiếu VSC trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, SHS nhận đinh, các rủi ro chính cần theo dõi đối với cổ phiếu VSC như, đòn bẩy tài chính và chi phí vốn cao. Pha loãng từ kế hoạch tăng vốn. Cạnh tranh và nguy cơ dư cung công suất cảng tại Hải Phòng. Biến động thương mại, địa chính trị, giá nhiên liệu và cước vận tải. Dư cung đội tàu container. Rủi ro về tiến độ và hiệu quả của các thương vụ M&A, dự án cảng nước sâu và kế hoạch mở rộng đội tàu.