Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

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Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng trong nước tuần này tiếp tục giảm theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so cuối tuần trước và giảm mạnh 5,1 triệu đồng/lượng sau 1 tháng. Tính trong tháng 9 vừa qua, người mua đã lỗ 8,1 triệu đồng/lượng tính cả chênh lệch mua-bán.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 16 giờ ngày 4/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 16 giờ ngày 4/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng so cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia dần từ bỏ quan điểm lạc quan về giá vàng trong ngắn hạn

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong tuần này do áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn, và ngay cả khi dữ liệu báo cáo việc làm yếu kém được công bố cũng không thể tạo ra “cú hích” nào đáng kể cho kim loại quý.

Giá vàng mở đầu tuần ở mức 4.277,90 USD/ounce, sau đó kim loại quý này đã có một đợt tăng giá ngắn ngủi, đẩy giá lên mức cao nhất tuần ở mức 4.280,56 USD/ounce trước khi phe bán chiếm ưu thế.

Sự sụt giảm tăng tốc khi giá dầu tăng cao do xung đột Mỹ-Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tăng và đồng “bạc xanh” mạnh hơn làm giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời. Giá vàng ghi nhận mức thấp nhất tuần là 4.110,95 USD.

Giá vàng giao dịch giảm trong hầu hết thời gian của tuần, cho đến khi dữ liệu việc làm được công bố vào thứ Sáu mang lại tín hiệu tích cực đầu tiên khi nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, và số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm, làm giảm khả năng FED tăng lãi suất vào tháng 10 và đẩy đồng USD cùng lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn. Giá kim loại quý phục hồi lên trên mức 4.200 USD/ounce nhưng không thể giữ vững trên mức này và kết thúc tuần ở mức 4.139,80 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Biểu đồ giá vàng thế giới 30 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Trước những diễn biến không mấy khả quan từ thị trường vàng, cả các chuyên gia Phố Wall (Wall Street) lẫn nhà đầu tư Phố Chính (Main Street) đều đang dần từ bỏ quan điểm tăng giá mà họ đã duy trì kể từ cuối tháng 7.

Ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới và bật mí rằng ông đang tìm kiếm cơ hội mua vào trong tháng 10 để chờ đợi yếu tố mùa vụ (từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau).

Về phần mình, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết: “Vàng đang thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trước nhiều áp lực: lợi suất trái phiếu tăng cao, giá dầu neo quanh mức 100 USD/thùng và đồng USD mạnh lên, thông thường sự kết hợp này sẽ là trở ngại “tàn khốc” với kim loại quý”. Vị chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng có thể giảm nhẹ nhưng không kéo dài, việc FED có thể tạm dừng tăng lãi suất thời gian tới sẽ giúp vàng giảm bớt áp lực.

Đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, ông Sean Lusk tỏ ra thất vọng trước việc giá vàng không có động thái tăng thêm sau khi số liệu việc làm yếu kém làm giảm khả năng FED tăng lãi suất. Ông Sean Lusk lo ngại rằng vàng đã đi hết chu kỳ tăng trưởng trong vài năm nay.

Mặc dù cho rằng khả năng tình hình sẽ được cải thiện trong tháng này, nhưng ông không thực sự lạc quan. “Vàng thường có xu hướng tăng giá vào tháng 10. Đợt tăng giá có thể kéo dài khoảng 3-4 tuần, và giá có khả năng sẽ tăng trở lại mức 4.400-4.500 USD. Hiện tại tôi đang giữ quan điểm trung lập hoặc giá tăng vì tháng này thường là tháng có hiệu suất khá tốt theo mùa”, vị chuyên gia cho biết.

Tuần này, 13 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News, trong đó, gần một nửa số chuyên gia Phố Wall chuyển sang quan điểm bi quan sau khi giá vàng không duy trì được đà tăng. Chỉ 3 chuyên gia (tương đương 23%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 6 người khác (46%) cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm, 4 nhà phân tích còn lại (31%) cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng hoặc cho rằng giá sẽ dao động đi ngang trong tuần tới.

Bên cạnh đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đã thu được 182 ý kiến của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính, trong đó, 85 nhà đầu tư (tương đương 47%) duy trì quan điểm lạc quan, 60 người khác (33%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 37 nhà đầu tư còn lại (20%) trung lập về giá vàng tuần tới.