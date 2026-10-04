Sẽ đơn giản hóa tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 tại TP Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn đạt được kết quả tích cực. GDP 9 tháng ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý III tăng 9,95%, cao hơn mức tăng của quý I và quý II. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, dịch vụ tăng 8,69%.

Về mục tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng cho biết, 9 tháng GDP tăng 9,01%, thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với yêu cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm. Do đó, quý IV phải tăng khoảng 12,5%. Đây là nhiệm vụ hết sức thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, phải tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và tiêu dùng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Về khu vực doanh nghiệp, theo Bộ trưởng, tình hình nhìn chung có những tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Trong 9 tháng, có 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường khoảng 172.000.

Bộ trưởng cho hay, qua theo dõi hoạt động của ngành thuế cũng cho thấy một bộ phận doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp, cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật về thuế.

Đối với chính sách thuế, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, Bộ trưởng nêu rõ, định hướng chung là đơn giản hóa phương pháp tính thuế, phù hợp với quy mô và khả năng quản trị của từng nhóm đối tượng. Khi phương pháp tính thuế đơn giản, minh bạch hơn, người dân và doanh nghiệp sẽ dễ thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời cơ quan thuế cũng thuận lợi hơn trong quản lý.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục triển khai việc làm sạch dữ liệu mã số thuế. Những nỗ lực đó nhằm mục tiêu cao nhất là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường dễ hơn, hoạt động hiệu quả hơn và khi chấm dứt hoạt động cũng thực hiện thủ tục nhanh gọn, minh bạch hơn.

Với vấn đề nhà ở, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thông tin, các cơ quan đang sửa đổi Luật Bất động sản và Luật Nhà ở, đồng thời nhấn mạnh hướng phát triển nhà ở cho thuê dài hạn bên cạnh nhà ở xã hội. Theo Bộ trưởng, đây là cách tiếp cận nhằm tạo thêm lựa chọn về chỗ ở với chi phí hợp lý cho người dân, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu sở hữu nhà ở.

Đối với chính sách đất đai, Bộ trưởng đề cập định hướng tiếp tục sửa đổi Luật Đất đai, trong đó quan tâm đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo Bộ trưởng, chính sách đối với người bị thu hồi đất không chỉ dừng ở thu hồi và đền bù, mà cần tính toán để "bảo đảm người dân có chỗ ở tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và sinh kế tốt hơn" khi đất được thu hồi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về kiểm soát giá cả, theo Bộ trưởng sức ép hiện nay vẫn rất lớn, đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu. Ngay từ đầu năm, trước những diễn biến của giá dầu thế giới, chúng ta đã phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các chính sách khác đối với xăng dầu.

Việc điều chỉnh chính sách thuế, cùng với các biện pháp điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đã góp phần hạn chế mức tăng giá trong nước, qua đó giảm áp lực đối với người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, việc kiểm soát giá xăng dầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với giá điện, Bộ Tài chính cũng đang tính toán các giải pháp nhằm hạn chế tác động đến người dân, đặc biệt là giá điện sinh hoạt, đồng thời bảo đảm cân đối giữa yêu cầu ổn định giá và yêu cầu bảo đảm nguồn cung.