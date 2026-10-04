Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự kiến huy động thêm 400 tỷ đồng trái phiếu

Chào bán 4.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần thứ 4 trong năm 2026.

Theo phương án được thông qua, SHS dự kiến chào bán 4.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm và tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Lô trái phiếu cũng có điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026. SHS cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu một số khoản nợ của công ty. Các khoản nợ này dự kiến đáo hạn trong tháng 10/2026.

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay SHS đã phát hành 2 lô trái phiếu. Cụ thể, lô SHS12601 có giá trị 119 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/7/2026, kỳ hạn 1 năm và dự kiến đáo hạn ngày 15/7/2027. Lô SHSL12602 có giá trị 456 tỷ đồng, phát hành ngày 14/8/2026, kỳ hạn 1 năm và dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, SHS đang triển khai một loạt phương án tăng vốn cổ phần.

Ngày 10/9/2026, công ty thông qua phương án phát hành 45 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện ưu tiên sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Số cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của SHS sẽ tăng từ 8.994 tỷ đồng lên 9.444 tỷ đồng.

Đến ngày 15/9/2026, SHS tiếp tục thông qua phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty có thể thu về 150 tỷ đồng. Nguồn vốn này được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% số cổ phiếu bị hạn chế trong 1 năm và 50% còn lại bị hạn chế trong 2 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026.

Cả phương án phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP đều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

SHS còn kế hoạch chào bán riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu

Ngoài hai phương án trên, SHS còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu, với thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, tương ứng 14.011 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành cổ phiếu gồm cổ phiếu thưởng, ESOP và chào bán riêng lẻ, SHS có thể tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.070 tỷ đồng, lên khoảng 10.064 tỷ đồng.