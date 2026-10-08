U17 nữ Việt Nam thắng với tỷ số 20-0

Chiến thắng rất đậm của U17 nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trước Bắc Mariana, U17 nữ Việt Nam sớm biến trận đấu thành màn trình diễn một chiều. Hàng công liên tục khai thác những khoảng trống lớn trong hệ thống phòng ngự đối phương và ghi tới 9 bàn ngay trong hiệp một.

Khánh Chi là một trong những cầu thủ nổi bật nhất khi hoàn tất hat-trick ngay ở phút 17. Ngọc Ánh cũng để lại dấu ấn với pha đánh đầu ở phút 20, trước khi Quỳnh Lâm nâng tỷ số lên 7-0. Yến Linh tiếp tục ghi bàn ở phút 42, còn Hà Vi khép lại hiệp một bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Sang hiệp hai, sức ép của Việt Nam không hề giảm. Khánh Chi tiếp tục lập công để hoàn tất màn trình diễn ấn tượng, trong khi Yến Nhi và Ngọc Ánh lần lượt điền tên lên bảng tỷ số. Đáng chú ý, Ngọc Ánh có pha lốp bóng từ khoảng cách khoảng 30 m, khiến thủ môn Bắc Mariana hoàn toàn bất lực.

Sau khi trận đấu tạm dừng vì thời tiết xấu, từ phút 69 đến 90, các cầu thủ chủ nhà thêm nhiều lần xuyên thủng hàng thủ Bắc Mariana. Khánh Chi, Thu Phương, Hà Vi và Nguyễn Thị Thủy lần lượt lập công, trước khi Hà Vi và Hà My hoàn tất cơn mưa bàn thắng, ấn định tỷ số 20-0.

Kết quả giúp U17 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng với hiệu số +26. Cùng ngày, Kyrgyzstan đánh bại Palestine 2-1 sau khi thắng Bắc Mariana 18-0 ở lượt đầu. Họ tạm xếp thứ nhì với hiệu số +19. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam khởi đầu vòng loại bằng chiến thắng 6-0 trước Palestine.

Với cục diện hiện tại, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan vào lúc 18h00 ngày 11/10 sẽ quyết định ngôi đầu bảng D và tấm vé duy nhất vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Việt Nam nắm lợi thế khi chỉ cần một trận hòa để hoàn thành mục tiêu.