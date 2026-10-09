Đội tuyển Việt Nam có khả năng vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030

Tuyển Việt Nam khả năng lớn được vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030.

Nếu giữ vững thứ hạng hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ được miễn vòng sơ loại và bước thẳng vào vòng loại thứ hai.

Theo phương án đang được tính toán, vòng sơ loại World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ tháng 3/2027, với sự tham dự của 20 đội có thứ hạng thấp nhất. Sau vòng đấu này, 10 đội giành chiến thắng sẽ cùng 26 đội được miễn vòng đầu tạo thành 36 đội bước vào vòng loại thứ hai.

36 đội sẽ được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Với vị trí thứ 17 châu Á, tuyển Việt Nam hiện nằm trong nhóm 26 đội có khả năng được đặc cách vào thẳng vòng hai. Đây là lợi thế đáng kể, bởi đội tuyển sẽ tránh được một vòng đấu có tính chất loại trực tiếp và có thêm thời gian chuẩn bị cho chặng đường quan trọng phía trước.

Nếu duy trì được thứ hạng hiện tại, Việt Nam cũng có khả năng nằm trong nhóm hạt giống số hai khi bốc thăm vòng loại thứ hai.

Việc được vào thẳng vòng hai mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức thực sự với HLV Kim Sang-sik và các học trò sẽ là cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu bảng để giành quyền góp mặt ở vòng loại thứ ba.

Theo phương án dự kiến, vòng loại thứ ba sẽ quy tụ 18 đội, được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Các đội sẽ cạnh tranh 6 suất trực tiếp tham dự World Cup 2030.

Nếu đạt được mục tiêu này, tuyển Việt Nam không chỉ tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup mà còn có thể hưởng lợi về vị thế trong hệ thống thi đấu mới mà AFC đang nghiên cứu.