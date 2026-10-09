Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10, sáng mai 10/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/10/2026
Lịch thi đấu La Liga
02h00 ngày 10/10: Malaga vs Espanyol (SCTV15)
Lịch thi đấu Bundesliga
01h30 ngày 10/10: Dortmund vs Bremen (TV360)
Lịch thi đấu Ligue 1
01h45 ngày 10/10: Lens vs Lyon (ON Sports News)
Lịch thi đấu Serie B
01h30 ngày 10/10: Avellino vs Sampdoria
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
02h00 ngày 10/10: West Ham vs QPR
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
20h50 ngày 9/10: Al Kholood vs Al Qadsiah
21h55 ngày 9/10: Al Fateh vs Al Ahli
01h00 ngày 10/10: Al Nassr vs Al Diriyah
Lịch thi đấu K League 1
12h00 ngày 9/10: Daejeon Citizen vs Jeonbuk FC
14h30 ngày 9/10: Gangwon FC vs Bucheon FC 1995
14h30 ngày 9/10: Incheon United vs Pohang Steelers.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-9-10-2026/439836.html