Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/10/2026

Do án phạt từ giải U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ phải ngồi ngoài trong hai trận đấu mở màn của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 gặp UAE và Hàn Quốc. Đây là thử thách không nhỏ cho bài toán nhân sự của HLV Kim Sang-sik tại bảng E.