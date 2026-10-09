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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/10/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10, sáng mai 10/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/10/2026

Lịch thi đấu La Liga

02h00 ngày 10/10: Malaga vs Espanyol (SCTV15)

Lịch thi đấu Bundesliga

01h30 ngày 10/10: Dortmund vs Bremen (TV360)

Lịch thi đấu Ligue 1

01h45 ngày 10/10: Lens vs Lyon (ON Sports News)

Lịch thi đấu Serie B

01h30 ngày 10/10: Avellino vs Sampdoria

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

02h00 ngày 10/10: West Ham vs QPR

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

20h50 ngày 9/10: Al Kholood vs Al Qadsiah

21h55 ngày 9/10: Al Fateh vs Al Ahli

01h00 ngày 10/10: Al Nassr vs Al Diriyah

Lịch thi đấu K League 1

12h00 ngày 9/10: Daejeon Citizen vs Jeonbuk FC

14h30 ngày 9/10: Gangwon FC vs Bucheon FC 1995

14h30 ngày 9/10: Incheon United vs Pohang Steelers.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-9-10-2026/439836.html