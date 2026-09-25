Chuyện về một ca mổ khó

10 tiếng đồng hồ với ca phẫu thuật đầy thách thức ở vùng giải phẫu đặc biệt

Ngày 25/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u màng não nằm tại vị trí phức tạp vùng lỗ chẩm.

Bệnh nhân là cụ bà Thái Thị Xuân (SN 1949, trú tại Hà Tĩnh). Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện một khối u kích thước khoảng 2 x 3 cm tại vùng lỗ chẩm, gây chèn ép vào thân não và động mạch đốt sống bên phải.

Ê-kip bác sĩ thực hiện ca mổ.

Theo các bác sĩ, dù kích thước không quá lớn, vị trí của khối u khiến ca phẫu thuật trở nên đặc biệt khó khăn. Lỗ chẩm (foramen magnum) là vùng giải phẫu quan trọng, nơi tiếp nối giữa hộp sọ và ống sống, tập trung nhiều cấu trúc thần kinh và mạch máu có vai trò thiết yếu đối với sự sống.

Đặc biệt, vùng này liên quan trực tiếp đến hành não là phần thấp của thân não cùng các cấu trúc thần kinh sọ và hệ thống mạch máu quan trọng, trong đó có động mạch đốt sống.

Vì vậy, một tổn thương dù không quá lớn tại khu vực này cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu tiến triển hoặc trong quá trình phẫu thuật xảy ra tổn thương các cấu trúc lân cận.

Khối u chèn ép thân não có nguy cơ ảnh hưởng đến các trung tâm điều hòa những chức năng sống còn. Người bệnh có thể xuất hiện rối loạn vận động, yếu hoặc liệt tứ chi, rối loạn nuốt, tổn thương chức năng các dây thần kinh sọ, suy hô hấp và trong trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng.

Chính vì vậy, phẫu thuật u vùng lỗ chẩm không chỉ đặt ra yêu cầu loại bỏ khối u mà còn phải tối đa hóa khả năng lấy hết tổn thương, đồng thời bảo tồn tuyệt đối thân não, tủy cổ, dây thần kinh sọ và hệ thống mạch máu quan trọng.

Trước khi đưa người bệnh vào phòng mổ, các bác sĩ phải đánh giá kỹ hình ảnh cộng hưởng từ, chụp CT mạch máu não và mối liên quan giữa khối u với các cấu trúc thần kinh, mạch máu xung quanh. Từ đó, ê-kíp xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp, dự liệu những tình huống có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 10 giờ đồng hồ. Trong quá trình bóc tách, các phẫu thuật viên phải thao tác hết sức tỉ mỉ trong một không gian giải phẫu chật hẹp, nơi chỉ một tổn thương nhỏ vào thân não hoặc mạch máu cũng có thể để lại hậu quả thần kinh nặng nề.

Với sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật thần kinh và gây mê hồi sức, khối u được bóc bỏ hoàn toàn. Các cấu trúc giải phẫu quan trọng tại vùng lỗ chẩm, gồm thân não, các cấu trúc thần kinh và mạch máu, được bảo tồn.

Điều đáng mừng là chỉ 6 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn. Trong quá trình điều trị hậu phẫu, người bệnh không xuất hiện những biến chứng nguy hiểm thường được đặc biệt lưu ý sau các cuộc phẫu thuật vùng nền sọ và lỗ chẩm như liệt tứ chi, suy hô hấp phải thở máy kéo dài, phù não hay chảy máu sau mổ.

Hiện sức khỏe cụ Xuân dần ổn định và bệnh nhân đã được xuất viện sớm hơn dự kiến.

Niềm vui của người con cũng là một bác sĩ

Với gia đình cụ Thái Thị Xuân, hành trình ấy còn mang một cảm xúc đặc biệt hơn khi người con của cụ cũng là một người đang công tác trong ngành y, đó là Ths.BS.CKII Lê Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Đứng trước ca bệnh của chính mẹ mình, những kiến thức chuyên môn dường như không thể làm vơi đi nỗi lo của một người con.

Cụ bà Thái Thị Xuân (áo tím) chụp ảnh lưu niệm cùng các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế ngày xuất viện.

Ths.Bs.CKII Lê Ngọc Thanh không giấu được sự xúc động khi chứng kiến mẹ mình vượt qua ca phẫu thuật đầy thử thách và hồi phục tốt.

Ông bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng toàn thể đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm điều trị, chăm sóc cho mẹ mình. Đặc biệt, ông dành lời cảm ơn đến Ths.BS. Ngô Văn Quang Anh, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật và BS.CKII Nguyễn Trung Hậu, Trưởng khoa Gây mê hồi sức A, cùng các thành viên trong ê-kíp.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, đối với gia đình, điều đáng quý nhất sau gần 10 giờ chờ đợi không chỉ là khối u đã được loại bỏ, mà là khoảnh khắc người mẹ tỉnh lại, nhận biết người thân và không phải đối mặt với những biến chứng thần kinh nặng nề mà cả gia đình từng lo sợ.

“Ở góc độ một người làm nghề, tôi hiểu rõ sự phức tạp và những nguy cơ mà một ca phẫu thuật ở vị trí này đặt ra. Vì vậy, tôi thực sự trân trọng bản lĩnh chuyên môn, sự cẩn trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm của toàn bộ ê-kíp trong suốt cuộc mổ.

Nhưng ở góc độ một người con, những cảm xúc ấy còn lớn hơn rất nhiều. Tôi biết ơn các bác sĩ bằng tất cả sự trân trọng của mình. Bởi với gia đình tôi, thành công của ca phẫu thuật không chỉ được tính bằng việc khối u được lấy bỏ, mà quý giá hơn cả là mẹ tôi đã vượt qua được thời khắc nguy hiểm, tỉnh táo trở lại và có thêm cơ hội được sống khỏe mạnh, được sum vầy bên con cháu. Với một người con, có lẽ không có niềm vui nào lớn hơn thế”, Ths.BS Lê Ngọc Thanh xúc động nói.