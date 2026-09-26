Tác giả: Bernard Marr

Tương lai không đợi ai

Cuốn sách gồm 20 kỹ năng và năng lực thiết yếu mà mọi người, đặc biệt các bạn trẻ cần nắm để sống, trưởng thành và thành công trong thế giới công nghệ ngày nay. Đó là: hiểu biết số, hiểu biết dữ liệu, hiểu biết mối đe dọa của mạng Internet, tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng thích ứng, kỹ năng lãnh đạo, thương hiệu cá nhân...

Không phải ai cũng cần ngủ 9 tiếng mỗi đêm

Cân bằng cuộc sống không đến từ việc áp dụng mọi phương pháp chăm sóc bản thân, mà từ những thói quen phù hợp với cơ thể, tâm trí và hoàn cảnh của mỗi người.

Nuôi dưỡng 5 nguồn năng lượng chính (cơ thể, cảm xúc, tâm trí, mọi người xung quanh và mục đích) là cách để chăm sóc bản thân tốt hơn. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Để Chăm Sóc Bản Thân Tốt Hơn

Xin phép được nhấn mạnh lại một lần nữa rằng chính việc xây dựng thói quen là điều quan trọng nhất để bạn tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Dưới đây là một số thói quen từng giúp tôi ở nhiều thời điểm khác nhau, nhưng bạn không cần phải áp dụng tất cả (vì thực ra vẫn còn rất nhiều phương pháp khác nữa mà bạn có thể thử cho riêng mình). Bạn nên chủ động xây dựng những thói quen và lộ trình chăm sóc bản thân phù hợp. Hãy thử đọc qua cuốn Phương pháp SHED được nói đến ở trên và tìm cách nuôi dưỡng 5 nguồn năng lượng chính của bản thân (cơ thể, cảm xúc, tâm trí, mọi người xung quanh, và mục đích).

Chăm sóc cơ thể

Chúng ta hãy bắt đầu với sức khỏe thể chất:

Người thường xuyên vận động ít có nguy cơ mắc bệnh hơn, từ các bệnh về đường tiêu hóa, tim mạch, béo phì hay sa sút trí tuệ. Vì vậy, hãy dành thời gian tập thể dục đều đặn (chẳng hạn như đi dạo, chạy bộ, tập yoga...). Ở Vương quốc Anh, cơ quan chăm sóc sức khỏe NHS khuyến khích người lớn nên dành ra 150 phút mỗi tuần để tham gia vào các hoạt động thể chất - tương đương với khoảng 20 phút mỗi ngày. Cách đơn giản nhất là lồng ghép những hoạt động này vào trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, ví dụ như đạp xe đi làm hoặc đi bộ đến ga tàu thay vì lái xe.

Hãy đi ra ngoài mỗi khi có thể, chẳng hạn như ngồi nhâm nhi một tách cà phê dưới ánh nắng trong giờ nghỉ buổi sáng.

Ăn uống điều độ. Hãy ưu tiên thực phẩm nguyên chất thay vì thực phẩm chế biến sẵn.

Hạn chế đồ uống có cồn.

Uống nhiều nước hơn!

Xây dựng thói quen ngủ nghỉ lành mạnh. Không phải ai cũng cần ngủ 9 tiếng mỗi đêm, nhưng hãy hình thành cho bản thân thói quen ngủ đầy đủ, an giấc. Tập đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày (ngay cả trong những ngày nghỉ), tránh sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng từ một đến hai tiếng trước khi ngủ, thiết lập không gian phòng ngủ giúp ngủ ngon (chẳng hạn như trang bị rèm cửa ngăn ánh sáng). Và nếu bạn để điện thoại trong phòng ngủ (để báo thức, mặc dù tôi vẫn nghĩ sắm riêng một chiếc đồng hồ báo thức vẫn tốt hơn), đừng quên bật chế độ “giờ đi ngủ” hoặc “không làm phiền” để tránh bị quấy nhiễu bởi thông báo.

Chăm sóc cảm xúc và tâm trí

Chúng ta đều biết một cơ thể khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và suy nghĩ, dù vậy, tôi vẫn muốn chia sẻ thêm một số cách đã giúp tôi nâng cao sức khỏe tinh thần:

Thiết lập ranh giới rõ ràng giữa cuộc sống và công việc. Một khi rời khỏi văn phòng, tôi sẽ ngừng làm việc và kiểm tra email, thay vào đó là dành trọn thời gian bên gia đình hoặc cho bản thân một khoảng thời gian yên tĩnh.

Tìm cách “tắt máy” để thư giãn. Tôi thường giải tỏa căng thẳng bằng cách đọc sách, thực hành chánh niệm và chạy bộ. Bạn cũng có thể thử tập hít thở sâu, thiền định, ngâm mình trong bồn tắm, tản bộ trong rừng, hoặc đăng ký các dịch vụ mát-xa.

Dành thời gian cho các sở thích như làm vườn, vẽ tranh, xem phim, nấu nướng, khiêu vũ...

Cố gắng sống cho hiện tại, thay vì luôn nghĩ ngợi về những chuyện đã qua hay chưa xảy đến. Chánh niệm là một phương pháp hiệu quả để bạn học cách chú tâm đến từng khoảnh khắc đang trôi qua. Nó dạy bạn đón nhận những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân và chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Chia sẻ cảm xúc của bản thân, nhất là khi bạn cảm thấy căng thẳng hay lo lắng. Đừng ngại tìm đến sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần tại nơi mình đang sống mỗi khi cần.

Giữ kết nối với mọi người. Không gì tuyệt vời hơn các buổi gặp mặt trực tiếp với bạn bè và người thân, nhưng nếu cơ hội không cho phép, hãy dành thời gian gọi điện thoại, gọi video, hoặc ít nhất là nhắn tin cho họ.

Chuyển hóa những suy nghĩ tiêu cực. Có một mối liên hệ mật thiết giữa cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận. Vì vậy, hãy cố gắng nhận diện và chuyển hóa những dòng suy nghĩ tiêu cực theo chiều hướng tích cực hơn, ví dụ như thay vì nghĩ “Bài thuyết trình này sẽ bung bét hết cho xem”, hãy tự nhủ “Bài thuyết trình này nhất định sẽ diễn ra suôn sẻ”.

Buông bỏ lo âu. Chúng ta rất dễ rơi vào vòng xoáy lo âu - nhiều người cho rằng nếu họ lo nghĩ về một vấn đề đủ nhiều, họ có thể ngăn nó xảy đến. Nhưng sự thực là bạn không thể kiểm soát mọi việc chỉ với những suy nghĩ trong đầu. Nếu bạn dành nhiều thời gian, năng lượng để lo lắng về một vấn đề chưa hề xảy ra, điều này có nghĩa là bạn có thể sẽ phải vật lộn với nó tới tận hai lần (trong trường hợp nó thực sự xảy ra, còn đa phần thì đó chỉ là những lo lắng hão huyền). Hãy cố gắng buông bỏ và chấp nhận rằng dù điều tồi tệ nhất có xảy đến, bạn vẫn có đủ công cụ, sức mạnh và sự hỗ trợ cần thiết để đối phó với nó.

Viết thư cho bản thân ở tương lai. Từ trong thâm tâm, chắc hẳn bạn đã biết điều gì giúp mình có một tinh thần khỏe mạnh, và điều gì cần làm để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy nên khi có tâm trạng tốt, hãy viết một lá thư gửi đến chính mình trong tương lai để lấy ra đọc lại vào lúc mọi chuyện không suôn sẻ lắm. Trong thư, hãy viết ra một số việc giúp bạn cảm thấy tích cực hơn hoặc những điều khiến bạn cảm kích.

Chấp nhận sự không hoàn hảo. Tính cầu toàn có thể khiến bạn luôn căng thẳng. Vì vậy, hãy nhớ rằng bạn không cần phải làm người hoàn hảo hay xuất sắc nhất. Chỉ cần đủ tốt thôi là được rồi!

Hãy nhớ rằng cân bằng cuộc sống là một hành trình dài, chứ không phải thứ bạn đạt được sau ngày một ngày hai. Bạn nên liên tục xây dựng và duy trì những thói quen tốt vì đây là điều rất đáng để nỗ lực.

Bernard Marr