Mỹ nhân Hải Phòng tuổi 29 từng chạm mốc gần 80kg khi mang thai, giờ body săn chắc, đường cong nổi bật

Chúng Huyền Thanh sinh năm 1997, quê Hải Phòng. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2016, thuộc đội của Hồ Ngọc Hà và cuối cùng giành ngôi Á quân.

Thời điểm tham dự chương trình, Huyền Thanh sở hữu chiều cao nổi bật và gương mặt dễ nhận diện. Sau cuộc thi, cô tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tham gia một số chương trình giải trí trước khi lập gia đình.

Năm 2017, Chúng Huyền Thanh kết hôn với người mẫu Jay Quân. Cặp đôi vốn quen biết nhau từ trước khi cùng bước chân vào showbiz và sau đó phát triển tình cảm. Sau khi kết hôn, cả hai lần lượt đón hai con trai là Joyce và Jason.

Từng tăng 22kg khi mang thai con thứ hai

Việc mang thai và sinh con khiến cơ thể Chúng Huyền Thanh có nhiều thay đổi. Đặc biệt trong lần mang thai thứ hai, cô từng chia sẻ bản thân tăng khoảng 22kg, cân nặng khi lên bàn sinh xấp xỉ 80kg.

Sau sinh, người đẹp không lập tức lao vào những bài tập cường độ cao. Cô bắt đầu bằng việc đi bộ và những hình thức vận động nhẹ, sau đó mới tăng dần mức độ tập luyện khi cơ thể thích nghi.

Có thời điểm Huyền Thanh tập gym khoảng 30-90 phút mỗi ngày, kết hợp các bài cardio như chạy bộ và đạp xe. Sau lần sinh thứ hai, cô tiếp tục lựa chọn bài tập dựa trên tình trạng cơ thể thay vì ngay lập tức tập nặng.

Song song với vận động, Huyền Thanh điều chỉnh chế độ ăn. Cô kiểm soát lượng tinh bột, từng sử dụng yến mạch, gạo lứt thay cho một phần cơm trắng và ưu tiên những cách chế biến đơn giản như luộc, hấp, nướng.

Trong thực đơn được chia sẻ trước đây, người đẹp sử dụng nhiều thịt nạc, rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Cô cũng hạn chế bánh kẹo, nước ngọt có gas cùng những thực phẩm chứa nhiều đường, đồng thời giảm các món chiên xào nhiều dầu mỡ.

Tuy nhiên, mức tăng cân phù hợp trong thai kỳ không giống nhau ở tất cả phụ nữ mà phụ thuộc vào cân nặng và chỉ số BMI trước khi mang thai cùng nhiều yếu tố khác. Vì vậy, con số tăng 22kg của Chúng Huyền Thanh là trải nghiệm cá nhân, không nên xem như một mốc tham khảo chung cho phụ nữ mang thai.

Cuộc sống của mẹ hai con ở tuổi 29

Sau hai lần sinh nở, Chúng Huyền Thanh vẫn duy trì thói quen vận động và chú ý đến chế độ ăn. Thay vì áp dụng một biện pháp duy nhất, cô kết hợp nhiều thay đổi trong sinh hoạt như kiểm soát khẩu phần, hạn chế đồ ngọt và duy trì việc tập luyện.

Phong cách thời trang của người đẹp Hải Phòng cũng có nhiều thay đổi so với thời điểm mới tham gia The Face. Trong đời thường, cô chuộng những trang phục có kiểu dáng đơn giản, màu sắc trung tính hoặc pastel. Khi đi nghỉ dưỡng, người đẹp lựa chọn trang phục thoải mái và hiện đại hơn.

Bên cạnh công việc cá nhân, Chúng Huyền Thanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng và hai con. Jay Quân cũng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, vì vậy hai vợ chồng từng đồng hành trong nhiều công việc và chương trình.

Sau một thập kỷ kể từ khi được biết đến qua The Face Vietnam, Chúng Huyền Thanh đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc sống. Từ cô gái trẻ trên sàn diễn năm nào, người đẹp Hải Phòng hiện là mẹ hai con, vẫn duy trì công việc và dành thời gian cho gia đình cũng như những thói quen vận động thường ngày.

Ảnh: FBNV