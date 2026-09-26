Hot girl 800 nghìn người theo dõi phải lòng chàng trai Anh qua ứng dụng hẹn hò, đẻ con gái lai Tây xinh xắn

Làm mẹ là một hành trình có thể khiến cuộc sống của người phụ nữ thay đổi theo rất nhiều cách, từ nhịp sinh hoạt, công việc cho đến cách nhìn về gia đình và chính bản thân mình. Có những người trước khi có con từng sợ hôn nhân, ngại những ràng buộc của cuộc sống gia đình, nhưng rồi khi em bé xuất hiện, họ lại tìm thấy một phiên bản khác của chính mình – trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết trân trọng sự đồng hành của người bạn đời.

Cô nàng hot girl nổi tiếng, có “gia thế khủng” Lilthu (Phạm Hồng Anh Thư, sinh năm 1999) cũng đang trải qua những ngày đầu tiên trong hành trình ấy. Lilthu là một gương mặt khá quen thuộc trên mạng xã hội, với hơn 800k người theo dõi trên TikTok.

Sau chuyện tình bắt đầu từ một dating app với anh Luke Emery (Anh, sinh năm 1988), cả hai đã quyết định xây dựng cuộc sống chung, vượt qua quãng thời gian yêu xa hơn 9.000km. Cách đây không lâu, tổ ấm nhỏ đã thêm trọn vẹn khi cặp đôi chào đón con gái đầu lòng bé Lily, chính thức bước vào hành trình lần đầu làm bố mẹ bỉm sữa.

Nàng hot girl nổi tiếng với vẻ ngoài năng động, xinh xắn.

Chị có thể chia sẻ một chút về chuyện tình với chồng Anh, cả hai đã gặp nhau và tiến đến hôn nhân như thế nào?

Thư với Luke quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Thật ra ban đầu nhìn ảnh, Thư cũng không quá ấn tượng đâu (cười), nhưng sau đó Thư có đọc được một bài viết khá hài hước của Luke và cảm thấy người này có vẻ hợp tính với mình nên mới đồng ý gặp ngoài đời.

Sau một thời gian quen nhau, Thư cảm thấy Luke là một người khiến mình rất thoải mái khi ở cạnh, được làm chính mình và mang lại cảm giác an toàn, là người mình học được nhiều thứ để nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài. Tụi mình quyết định về sống chung. Và hai đứa biết mình muốn tiếp tục xây dựng cuộc sống cùng nhau đến bây giờ, với một happy ending.

Chị từng nhiều lần chia sẻ tưởng tượng về cuộc sống “không chồng, không con, không vướng bận gia đình” và hiện tại chị đã làm vợ làm mẹ, chị cảm nhận ra sao?

Trước đây Thư từng khá sợ hôn nhân và cuộc sống gia đình, một phần cũng đến từ những điều mình đã nhìn thấy và trải qua khi lớn lên. Có một khoảng thời gian Thư thật sự nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu cứ sống một mình, không chồng, không con và không có quá nhiều ràng buộc.

Nhưng sau này Thư nhận ra, mình không muốn để những nỗi sợ cũ quyết định tương lai của mình nữa. Thư muốn cho bản thân cơ hội tin rằng, mình cũng có thể có một gia đình hạnh phúc.

Bây giờ gia đình nhỏ của Thư vừa chào đón thêm một em bé, nên mọi thứ vẫn còn rất mới. Hai vợ chồng đang cùng nhau học cách làm bố mẹ, làm quen với một nhịp sống hoàn toàn khác và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Mệt thì chắc chắn có, cuộc sống cũng thay đổi rất nhiều, nhưng với Thư đây là một giai đoạn rất đặc biệt và nhiều cảm xúc.

Hành trình đi sinh của chị có câu chuyện nào khiến chị nhớ mãi?

Ban đầu Thư dự định sinh thường, nhưng trong quá trình sinh thì em bé có dấu hiệu không ổn nên bác sĩ quyết định mổ cấp cứu.

Lúc đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Thư gần như không nghĩ được gì nhiều ngoài việc mong con mình an toàn. Tất nhiên Thư rất lo, nhưng may mắn lúc đó có Luke ở bên cạnh và có đội ngũ bác sĩ xử lý rất nhanh nên Thư cũng cố gắng giữ bình tĩnh để làm theo hướng dẫn của mọi người.

Cuối cùng hai mẹ con đều an toàn. Có lẽ vì hành trình không diễn ra như những gì mình tưởng tượng trước đó, nên khoảnh khắc được gặp con sau tất cả càng khiến Thư nhớ rất lâu.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng khi chị vừa sinh con, điều gì từ ông xã đã khiến chị cảm động nhất? Những lời nói hay hành động nào của anh ấy đã chạm đến trái tim chị trong thời khắc "mẹ tròn con vuông"?

Sau ca sinh, điều khiến Thư xúc động nhất không hẳn là một câu nói cụ thể mà là cách Luke luôn ở cạnh và lo cho cả hai mẹ con. Vì quá trình sinh lúc đó cũng khá căng thẳng nên khi mọi chuyện ổn rồi, Thư nhìn thấy rõ là anh cũng vừa lo, vừa xúc động, vừa nhẹ nhõm.

Luke cũng biết suốt 9 tháng mang thai Thư thèm sushi rất nhiều, nên sau khi sinh còn chuẩn bị hẳn một thuyền sushi cho Thư. Nghe thì là một chuyện khá nhỏ và cũng hơi buồn cười, nhưng lúc đó Thư thấy rất dễ thương vì anh vẫn nhớ những thứ nhỏ như vậy.

Có lẽ chính những khoảnh khắc đó làm Thư cảm nhận rất rõ là từ hai vợ chồng, bây giờ chúng mình thật sự đã trở thành một gia đình.

Hiện tại, chị ở cữ sau sinh có sự hỗ trợ từ ai khác. Thư có cảm giác “mình biết phải làm gì” hay cũng hoang mang như rất nhiều bà mẹ lần đầu có con?

Thư nghĩ lần đầu làm mẹ thì khó mà có cảm giác “mình biết hết phải làm gì” được. Trước khi sinh Thư cũng tìm hiểu rất nhiều, nhưng đến khi có một em bé thật sự ở trước mặt mình thì cảm giác hoàn toàn khác.

Những ngày đầu hai vợ chồng cũng khá hoang mang, từ việc cho con ăn, thay tã đến hiểu xem tại sao con khóc. May là thời gian đầu vợ chồng Thư được đội ngũ ở bệnh viện hướng dẫn khá kỹ, nên sau khoảng một tuần thì hai vợ chồng bắt đầu tự tin hơn và dần hiểu nhịp của em bé.

Thư cũng học được rất nhiều mẹo từ TikTok nữa (cười). Tất nhiên cái gì liên quan đến sức khỏe thì Thư vẫn hỏi bác sĩ, nhưng có nhiều kỹ năng chăm em bé rất đời thường mà xem kinh nghiệm của các mẹ khác cũng giúp Thư khá nhiều.

Chị muốn giữ lại những điều gì của “Lilthu ngày trước” và muốn thay đổi điều gì khi bước vào vai trò làm mẹ?

Thư vẫn muốn giữ sự độc lập, cá tính, công việc và những điều mình yêu thích trước khi làm mẹ. Thư không nghĩ rằng có con thì mình phải bỏ lại toàn bộ con người trước đây, và chỉ còn một vai trò duy nhất là “mẹ”. Nhưng chắc chắn bây giờ cách Thư nhìn mọi thứ sẽ khác.

Trước đây mình có thể quyết định rất nhiều thứ chỉ dựa trên bản thân mình, còn bây giờ trong mỗi lựa chọn sẽ có thêm em bé và gia đình nhỏ của mình. Thư nghĩ làm mẹ không khiến mình trở thành một người hoàn toàn khác, mà khiến mình trở thành một phiên bản mạnh mẽ và trưởng thành hơn của chính mình.

Trong vai trò làm cha, chị nhận xét ông xã Luke Emery là người bố như thế nào, anh đã hỗ trợ vợ trong quá trình mang thai và sinh con ra sao?

Thật ra trước khi có em bé Luke đã là người chăm sóc Thư rất kỹ rồi, nên bây giờ cảm giác giống như trước đây anh chăm một mình Thư, còn bây giờ là chăm luôn cả hai mẹ con (cười).

Luke khá chủ động trong việc chăm em bé. Anh có thể cho con ăn, thay tã, bế con, dỗ con và không có suy nghĩ đó là “việc của mẹ”. Những lúc Thư mệt thì anh cũng sẽ tự động nhận phần chăm bé nhiều hơn để Thư nghỉ.

Trong thời gian Thư mang thai, hai vợ chồng cũng từng đi tham vấn cặp đôi. Luke còn nghe và đọc khá nhiều sách về tâm lý phụ nữ khi mang thai, sau sinh và cả cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Thư thấy anh khá sốt sắng trong những việc đó.

Có con rồi Thư mới thấy rõ hơn một khía cạnh khác của Luke. Không chỉ là một người chồng biết chăm sóc vợ, mà anh cũng đang rất nghiêm túc học cách trở thành một người bố tốt và có mặt thật sự trong quá trình nuôi con.

Chị dự định sẽ nuôi dạy con ở Việt Nam, hay đưa bé sang nước ngoài quê bố?

Hiện tại gia đình Thư vẫn đang ở Việt Nam, nhưng về lâu dài hai vợ chồng có dự định sẽ quay lại Mỹ sinh sống trong tương lai.

Cả Thư và Luke đều từng sống ở nhiều môi trường khác nhau, nên vợ chồng Thư cũng muốn con sau này có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều cách sống khác nhau. Thư nghĩ mình chưa cần phải đặt ra quá cứng nhắc là con nhất định phải lớn lên ở đâu, mà sẽ lựa chọn môi trường phù hợp nhất với gia đình ở từng giai đoạn.

Việc chênh lệch 12 tuổi, và xuất phát từ hai nền văn hóa Việt Anh khác nhau có khiến vợ chồng chị có những quan điểm khác nhau về cách nuôi dạy con, hay cả hai đã thống nhất nguyên tắc từ trước đó?

Thư cũng từng sống ở nước ngoài khá lâu, nên thật ra hai vợ chồng không có sự khác biệt văn hóa quá lớn trong cách nhìn về chuyện nuôi dạy con.

Về những nguyên tắc chính thì hai đứa khá giống nhau. Thư và Luke muốn con lớn lên hạnh phúc, được là chính mình, nhưng đồng thời cũng phải có nguyên tắc, có kỷ luật và biết chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Tất nhiên sau này khi thật sự bước vào từng giai đoạn nuôi con, thì chắc chắn hai vợ chồng vẫn sẽ có những lúc bất đồng. Nhưng vợ chồng mình không đặt nặng chuyện phải nuôi con “theo kiểu Việt” hay “theo kiểu Tây”. Hai vợ chồng chỉ muốn chắt lọc những điều tụi mình thấy tốt từ những gì mình đã được trải nghiệm, rồi cùng nhau tìm ra cách phù hợp nhất với chính con mình.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!