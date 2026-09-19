Chuyển đổi số 'mở lối' cho y tế thông minh

Công nghệ không chỉ giúp ngành Y tế nâng cao hiệu quả quản trị mà ngày càng hiện diện rõ hơn trong hành trình chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Thái Nguyên ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh.Chuyển đổi số y tế thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động

Năm 2026 đánh dấu bước triển khai nhiệm vụ mới của ngành Y tế Thái Nguyên. Tỉnh thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU về phát triển y tế giai đoạn 2026-2030 và các Nghị quyết về bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong bối cảnh ngành Y tế đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, chuyển đổi số trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý, chất lượng chuyên môn và khả năng phục vụ người dân.

Một trong những kết quả nổi bật là ứng dụng căn cước công dân và VNeID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay, 100% trong tổng số 336 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân và VNeID, với hơn 7,8 triệu lượt tra cứu thông tin.

Các giảng viên Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và thực hành.

Công nghệ góp phần giảm thời gian xác minh, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đến cơ sở y tế. PGS.TS Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, cho biết: Chuyển đổi số trong y tế trước hết phải hướng tới người dân, lấy sự thuận tiện, an toàn và chất lượng phục vụ người bệnh làm thước đo. Khi dữ liệu được kết nối, hồ sơ sức khỏe được quản lý xuyên suốt và các cơ sở y tế có thể khai thác thông tin hiệu quả, công tác quản lý sức khỏe sẽ chủ động hơn, góp phần chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe lâu dài cho mỗi người dân.

Không chỉ thay thế giấy tờ trong thủ tục khám, chữa bệnh, dữ liệu hình thành trong quá trình chăm sóc sức khỏe đang từng bước được tích lũy, kết nối và sử dụng cho quản lý sức khỏe lâu dài.

Đến nay, tỷ lệ người dân được quản lý trên hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh đạt 93,3%; khoảng 40,02% người dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Cùng với đó, 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu...

Bệnh viện số, AI tạo thêm sức mạnh cho y tế hiện đại

Nếu hồ sơ sức khỏe điện tử tạo nền tảng dữ liệu thì bệnh án điện tử đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động khám, chữa bệnh. Đến nay, 37/37 bệnh viện trên địa bàn đã có hạ tầng và phần mềm phục vụ triển khai bệnh án điện tử; trong đó 17 bệnh viện đã dừng sử dụng bệnh án giấy trước thời hạn.

Cùng với đó, 100% cơ sở y tế triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ thanh toán theo phương thức này đạt khoảng 42% về giá trị.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Liệu, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổ Yên, cho biết: Bệnh án điện tử giúp chúng tôi giảm đáng kể thời gian tìm kiếm và tổng hợp hồ sơ. Khi thông tin của người bệnh được lưu trữ tập trung, bác sĩ có thể nhanh chóng nắm được tiền sử, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và diễn biến điều trị. Công nghệ giúp chúng tôi có thêm công cụ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dành nhiều thời gian hơn cho người bệnh...

Bệnh viện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tích cực ứng dụng công nghệ, AI, dữ liệu lớn và IoT trong lập hồ sơ bệnh án điện tử, chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Cùng với xây dựng bệnh viện số, ngành Y tế Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến ứng dụng AI. Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho 1.100 cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, 100% bệnh viện đã triển khai AI hỗ trợ hoạt động chuyên môn. Các ứng dụng tập trung vào nhiều lĩnh vực như: Tích hợp AI vào hệ thống quản lý hình ảnh y khoa RIS/PACS; xây dựng Chatbot và trợ lý ảo cung cấp thông tin sức khỏe.

AI đang được tiếp cận như một công cụ giải quyết những yêu cầu thực tế của ngành Y tế, hỗ trợ xử lý thông tin, phân tích hình ảnh, chuẩn hóa hồ sơ, giảm bớt một phần công việc hành chính, qua đó giúp cán bộ y tế có thêm thời gian cho hoạt động chuyên môn và chăm sóc người bệnh.

Trong năm 2026, ngành Y tế triển khai 7 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trong lĩnh vực y dược; đồng thời có 13 nhiệm vụ được tuyển chọn, tập trung vào bệnh viện số, AI, dữ liệu lớn và IoT. Đây là cơ sở để công nghệ từng bước được đưa vào hoạt động chuyên môn, gắn nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, ngành Y tế đang từng bước hướng tới xây dựng hệ thống điều hành y tế thông minh của tỉnh. Nền tảng này gắn với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và khoảng 20 hệ thống phần mềm đang vận hành tại các đơn vị.

Song song với đó, ngành triển khai kế hoạch “60 ngày đêm làm sạch dữ liệu y tế”, hướng tới chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.

Với nền tảng đã được hình thành và những kết quả bước đầu rõ nét, chuyển đổi số đang tạo thêm động lực để ngành Y tế Thái Nguyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước xây dựng nền y tế hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm và dữ liệu làm nền tảng cho quản trị, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.