Nền tảng 'quản tài sản - học dùng tiền' cho Gen Z giành quán quân ATTACKER 2026

TS Trần Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật trao giải nhất cho nhóm CocoMelon. Ảnh: NTCC.

Ngày 29/9, chung kết cuộc thi học thuật ATTACKER 2026 diễn ra sôi nổi tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM).

Đây là năm thứ 6 cuộc thi về Công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo được tổ chức. ATTACKER 2026 do Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) tổ chức, với sự đồng hành của nhiều đơn vị và đối tác chiến lược.

Với thông điệp "Are you an innovator? We're your investors" (tạm dịch: Bạn là nhà đổi mới sáng tạo? Chúng tôi là nhà đầu tư của bạn), cuộc thi hướng đến kiến tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, nơi sinh viên vận dụng kiến thức tài chính, kinh doanh và công nghệ để phát triển các giải pháp gắn với bài toán thực tiễn.

Các đội thi thuyết trình về dự án tại vòng chung kết. Ảnh: NTCC.

Mùa giải năm nay thu hút hơn 1.500 thí sinh đến từ khoảng 92 trường đại học trên cả nước.

Các ý tưởng tập trung ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, sinh trắc học, tự động hóa và chuỗi khối, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.

Vòng chung kết quy tụ top 5 đội thi xuất sắc nhất và top 10 đội thi dẫn đầu bảng ươm mầm.

Tại đây, các đội trình bày và bảo vệ dự án đã được đầu tư nghiên cứu, phát triển qua các vòng thi trước ban giám khảo, thể hiện năng lực chuyên môn và tư duy ứng dụng công nghệ.

Ban giám khảo đánh giá các dự án, đồng thời mang đến cho thí sinh những chia sẻ và đóng góp hữu ích. Ảnh: NTCC.

CocoWealthy - nền tảng "tất cả trong một" cho Gen Z giành giải nhất

Chung cuộc, giải nhất thuộc về nhóm CocoMelon gồm bốn thành viên: Vũ Nguyễn Yến Nhi, Trương Thị Thùy Anh, Vũ Lê Ngọc Huỳnh (Trường Đại học Kinh tế - Luật) và Nguyễn Thiện Nhân (Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM).

Dự án đoạt giải là CocoWealthy - Nền tảng quản lý tài sản và giáo dục tài chính dành cho Gen Z.

Điểm nổi bật của nền tảng là tích hợp trên cùng một hệ thống web/app ba tính năng cốt lõi: giúp người trẻ quản lý toàn bộ tài sản, theo dõi danh mục đầu tư và học cách sử dụng tiền hiệu quả.

Giải nhất thuộc về nhóm CocoMelon gồm bốn thành viên đến từ Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin, cùng thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: NTCC.

Giải nhì được trao cho nhóm MegaMind đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) với sản phẩm BelieveLedger - Hộ chiếu tín dụng trung lập và sổ kế toán số cho hộ kinh doanh Việt Nam.

BelieveLedger giải quyết bài toán thiếu minh bạch tài chính của hộ kinh doanh nhỏ khi tiếp cận vốn vay.

Nền tảng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như sao kê ngân hàng, hóa đơn, máy POS và sàn thương mại điện tử, sau đó chuẩn hóa thành báo cáo tài chính và hồ sơ tín dụng. Hồ sơ này có thể được chia sẻ với ngân hàng khi có sự đồng ý của chủ hộ.

Giải nhì được trao cho nhóm MegaMind đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NTCC.

Giải ba thuộc về nhóm FinWings đến từ Trường Đại học Kinh tế - Luật với dự án FinSmartScreener (FSS) - nền tảng sàng lọc và phân tích cổ phiếu thông minh bằng dữ liệu và AI.

FSS hướng đến nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, hỗ trợ phân tích và sàng lọc cổ phiếu trên thị trường chứng khoán một cách có hệ thống, dựa trên dữ liệu tài chính và các phương pháp đầu tư định lượng.

Ban tổ chức, ban giám khảo cùng các nhóm thí sinh tại chung kết cuộc thi học thuật ATTACKER 2026. Ảnh: NTCC.

Theo ban tổ chức, ATTACKER 2026 đặt mục tiêu kết nối tri thức liên ngành về Fintech, dữ liệu, tài sản số, trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối với những bài toán thực tiễn trong kinh tế - kinh doanh. Cuộc thi không chỉ dừng ở sân chơi trình bày ý tưởng, mà được định vị như một không gian học thuật mở, thúc đẩy tư duy đổi mới, năng lực nghiên cứu và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia đến từ Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Luật.