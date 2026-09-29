iPhone 18 Pro tăng 25% hiệu năng nhờ lon nước ngọt

Dùng lon nước lạnh để tản nhiệt cho điện thoại. Ảnh: Matt Birchler.

Dù được trang bị con chip A20 mạnh mẽ, iPhone 18 Pro đôi khi vẫn phải đối mặt với bài toán tản nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng. Khi công suất chip tăng cao, tình trạng giảm hiệu năng để hạ nhiệt là điều khó tránh khỏi.

Mới đây, một thử nghiệm đã đưa ra giải pháp làm mát bất ngờ cho mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple. Thay vì sử dụng quạt tản nhiệt chuyên dụng, chuyên gia phát triển ứng dụng Matt Birchler đã thử một giải pháp đơn giản hơn nhiều: đặt lon nước lạnh lên mặt lưng máy.

Kết quả thu được gây bất ngờ. Cách “tản nhiệt nước” có phần đơn điệu này giúp iPhone 18 Pro duy trì hiệu năng cao hơn khoảng 25% trong các bài kiểm tra kéo dài.

Bài kiểm tra được sử dụng liên quan đến khả năng phiên âm, với tốc độ xử lý được tính bằng số từ mỗi giây.

Hiệu năng iPhone 18 Pro khi được "tản nhiệt" (LaCroix là tên lon nước được sử dụng). Ảnh: Matt Birchler.

Ở trạng thái bình thường, iPhone 18 Pro đạt tốc độ tối đa 447,9 từ/giây trong lần chạy đầu tiên. Tuy nhiên, khi bài kiểm tra được lặp lại liên tục, nhiệt độ thiết bị bắt đầu tăng lên và hiệu năng dần suy giảm. Từ lần chạy thứ 7-20, tốc độ của máy chỉ còn hơn 320 từ/giây, tương ứng mức giảm gần 30%.

Khi áp lon nước lạnh vào mặt lưng, thiết bị đã duy trì tốc độ xử lý trung bình đạt 400,4 từ/giây suốt 20 vòng thử nghiệm liên tục. Kết quả thực tế ghi nhận hiệu năng duy trì của chip A20 Pro tăng thêm 25,1% so với khi không sử dụng giải pháp làm mát.

"Thử nghiệm này khá đơn giản khi chỉ cần dùng một lon nước có ga ướp lạnh áp trực tiếp vào mặt lưng máy", ông Birchler cho biết.

Xét về mặt phần cứng, phiên bản iPhone 18 Pro được Apple nâng cấp hệ thống buồng hơi tản nhiệt với diện tích bề mặt lớn gấp 3 lần so với thế hệ iPhone 17 Pro tiền nhiệm. Theo công bố từ Apple, cải tiến phần cứng này giúp máy tăng hiệu năng duy trì lên tới 40%.

Buồng hơi đóng vai trò truyền tải nhiệt lượng từ chip xử lý ra toàn bộ bề mặt thân máy một cách nhanh chóng và đồng đều hơn. Dù vậy, chính cơ chế lan tỏa nhiệt nhanh lại khiến người dùng cảm nhận mặt lưng máy nóng lên nhanh hơn rõ rệt so với đời trước.

Đối với các tác vụ cơ bản hàng ngày như lướt mạng xã hội hay xem video, người dùng hầu như không nhận thấy sự thay đổi về nhiệt độ. Sự khác biệt chỉ xuất hiện khi thiết bị phải gánh các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, quay video 4K hoặc vừa sạc pin vừa sử dụng.

Khi đó, chip A20 Pro tỏa ra nhiệt lượng rất lớn, buộc hệ thống phải giảm tần số hoạt động để bảo đảm an toàn phần cứng.

Thực chất, việc dùng lon nước lạnh áp vào mặt lưng chỉ là mẹo xử lý tạm thời trong khoảng thời gian ngắn. Để thiết bị có thể duy trì công suất tối đa liên tục mà không gây nguy cơ đọng nước hay hỏng hóc, giải pháp an toàn hơn cả vẫn là trang bị các phụ kiện làm mát chuyên dụng như quạt tản nhiệt hoặc sò lạnh.