Hateco hợp tác nghiên cứu phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, thử nghiệm và từng bước triển khai các giải pháp hàng không không người lái, trên cơ sở tận dụng thế mạnh về hạ tầng, công nghệ, năng lực phát triển dự án và mạng lưới đối tác quốc tế của mỗi bên.

Tập đoàn Hateco cùng CTCP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt, Aerial Sea Ventures và EHang Holdings Limited ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thử nghiệm, phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản. Ảnh: Hateco.

Trong hợp tác này, Hateco đóng vai trò kết nối hệ sinh thái hạ tầng logistics, cảng biển, khu công nghiệp và bất động sản của tập đoàn, tạo điều kiện nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ vào hoạt động thực tế.

Công ty Hưng Việt đảm nhiệm vai trò điều phối hợp tác tại Việt Nam; Aerial Sea Ventures sẽ kết nối các nguồn lực và đối tác quốc tế; còn EHang tham gia cung cấp hoặc hỗ trợ cung cấp phương tiện bay cùng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và chuyên môn liên quan.

Một trong những trọng tâm của thỏa thuận là nghiên cứu ứng dụng UAV/eVTOL trong vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm logistics, cảng cạn, khu công nghiệp, kho vận, sân bay và các địa điểm phù hợp. Các bên hướng tới việc đánh giá khả năng tích hợp phương tiện bay vào chuỗi logistics hiện hữu.

Trong lĩnh vực cảng biển, các bên sẽ nghiên cứu những mô hình vận chuyển hàng hóa, vật tư, phụ tùng và nhu yếu phẩm giữa khu vực bờ, cảng và tàu biển. Một số kịch bản thử nghiệm dự kiến được xem xét tại khu vực Lạch Huyện, Liên Chiểu và các địa điểm phù hợp khác.

Song song với việc nghiên cứu phương tiện bay, chương trình hợp tác cũng bao gồm việc nghiên cứu phát triển hạ tầng phục vụ vận hành như điểm cất, hạ cánh, sạc và điều phối phương tiện bay (Vertiport), cùng các nền tảng số hỗ trợ quản lý hàng hóa, theo dõi hành trình và vận hành dịch vụ.

Bên cạnh các ứng dụng trong logistics và cảng biển, các bên dự kiến nghiên cứu phát triển năng lực liên quan đến UAV/eVTOL tại Việt Nam, thông qua hoạt động đào tạo, vận hành, bảo dưỡng, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và từng bước nội địa hóa phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo lộ trình dự kiến, chương trình hợp tác sẽ được triển khai qua các giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị, thử nghiệm, đánh giá và xem xét mở rộng, thương mại hóa trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và điều kiện thị trường.

Tập đoàn Hateco là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành tại Việt Nam, hoạt động chủ lực trong các lĩnh vực bất động sản, logistics, hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển. CTCP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt là đơn vị tư vấn và điều phối dự án tại Việt Nam, tham gia kết nối các đối tác, hỗ trợ nghiên cứu, chuẩn bị phương án triển khai và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến chương trình hợp tác. EHang Holdings là doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực phương tiện bay không người lái tự hành (pilotless eVTOL), cung cấp các dòng sản phẩm EH216 Series, hệ thống điều hành tập trung và giải pháp hạ tầng hỗ trợ vận hành phương tiện bay. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc. Aerial Sea Ventures chuyên kết nối các nguồn lực quốc tế, đối tác công nghệ và nguồn vốn đầu tư, đồng thời phối hợp phát triển các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ hàng không tiên tiến.