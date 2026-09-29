Hợp tác mang giải pháp chăm sóc mắt toàn diện cho người Việt

Đại diện Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu và Santen Nhật Bản ký hợp tác chiến lược. (Ảnh: Ngô Lộc)

Hướng đến Ngày Thị giác thế giới (8/10), ngày 29/9, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu và Santen Nhật Bản chính thức ký hợp tác chiến lược để đưa các giải pháp chăm sóc, bảo vệ thị lực, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mắt đến gần người dân hơn, góp phần thúc đẩy chăm sóc sức khỏe đôi mắt theo hướng chủ động và bền vững.

Trong đó, Santen đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa, đồng thời mang đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ thị lực tiên tiến. Long Châu phát huy năng lực tiếp cận cộng đồng thông qua mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh, thành phố với đội ngũ 22.000 dược sĩ cùng nền tảng công nghệ hiện đại…

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, việc kết nối nguồn lực của doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thiết yếu như y tế được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị thiết thực cho người dân. Hai bên chú trọng phối hợp triển khai chuỗi hoạt động giáo dục sức khỏe trên đa kênh, góp phần trang bị kiến thức đúng cho người dân, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe đôi mắt.

Các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành sẽ đồng hành cùng chương trình, cung cấp kiến thức y khoa chuẩn mực, giúp người dân hiểu rõ hơn về các bệnh lý thường gặp ở mắt, nhận biết dấu hiệu, các lưu ý quan trọng trong chăm sóc thị lực…

Phát biểu tại sự kiện, ông Tomoyuki Yoshida, Tổng Giám đốc Santen Khu vực châu Á cam kết tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về sức khỏe đôi mắt cũng như khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc mắt cho người Việt Nam.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên trao đổi tại lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Ngô Lộc)

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu cho biết thêm: Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ, hai bên sẽ đồng hành triển khai chương trình “Doctor In Store” - đưa bác sĩ đến gần người dân hơn, mở rộng cơ hội để người dân được gặp các chuyên gia y tế, nhận tư vấn sức khỏe, tầm soát miễn phí các bệnh lý về mắt.

Hiện nay, sức khỏe mắt của người Việt hiện đang đối mặt với nhiều thách thức. Khảo sát của Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy, tỷ lệ trẻ em nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mắc tật khúc xạ rất cao. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, nếu không triển khai các biện pháp can thiệp và phòng ngừa hiệu quả, đến năm 2050, tỷ lệ trẻ em Việt Nam mắc cận thị có thể lên tới 90%.

Các chuyên gia nhãn khoa cho rằng, cận thị ở trẻ em không còn là vấn đề riêng của ngành nhãn khoa mà đang trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng, cần được phát hiện, theo dõi và can thiệp từ sớm.

Các dược sĩ của Long Châu tham gia chương trình đào tạo về nhận biết và xử lý các triệu chứng nhãn khoa thường gặp tại nhà thuốc. (Ảnh: Ngô Lộc)

Trong khuôn khổ lễ ký kết, hàng trăm dược sĩ Long Châu đã được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn về "Hướng dẫn phân biệt và xử lý các triệu chứng nhãn khoa thường gặp tại nhà thuốc". Việc được đào tạo, chuẩn hóa kỹ năng thường xuyên là nền tảng quan trọng để các dược sĩ cộng đồng tiếp tục chăm lo và bảo vệ sức khỏe người dân bằng sự tận tâm và chuyên môn vững vàng.

Hai đơn vị kỳ vọng hợp tác sẽ tạo bước tiến mới trong chăm sóc và bảo vệ mắt cho người Việt Nam, mở ra “hệ sinh thái” chăm sóc sức khỏe bền vững. Qua đó, đóng góp thiết thực vào mục tiêu chủ động dự phòng cũng như nâng cao chất lượng điều trị bệnh cho người dân, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.