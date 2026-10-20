Chuyển đổi số đi vào thực chất

Tiếp cận công nghệ, phát triển kinh tế

Tại xã Phú Tân, việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số được cụ thể hoá bằng những mô hình thiết thực, gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã vừa tổ chức thành công lớp tập huấn “CÐS hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế” cho gần 30 cán bộ, hội viên. Ðiểm nổi bật của lớp tập huấn là giảm tối đa thời lượng lý thuyết, tăng cường thực hành trực tiếp trên điện thoại thông minh.

Phụ nữ xã Phú Tân thực hành xây dựng nội dung và phát triển kênh bán hàng trên nền tảng TikTok.

Học viên được tiếp thu 3 chuyên đề chuyên sâu; đặc biệt, chuyên đề "Thực hành trên sản phẩm thực tế của địa phương" tạo nên không khí tương tác sôi nổi, hiệu quả.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các báo cáo viên và chuyên gia, chị em được trực tiếp trải nghiệm, thực hành quy trình bán hàng trên không gian mạng, từ lựa chọn sản phẩm, chụp ảnh, quay và biên tập video ngắn, viết nội dung thu hút đến đăng tải, chia sẻ và tương tác với khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook.

Chị Trần Thị Hoài Yên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Thông qua lớp tập huấn, hội kỳ vọng từng bước hình thành các kênh bán hàng số của địa phương, kết nối sản phẩm giữa các ấp, thúc đẩy CÐS, phát triển kinh tế và xây dựng hình ảnh phụ nữ Phú Tân năng động, sáng tạo, thích ứng với thời đại số”.

Thời gian qua, Hội LHPN xã Phú Tân tích cực đồng hành cùng phụ nữ địa phương trong phong trào khởi nghiệp. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả bước đầu gặt hái "trái ngọt" nhờ ứng dụng công nghệ, như mô hình làm khô cá đù của chị Võ Thị Lệ Huyền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Bình được Hội LHPN xã và tỉnh hỗ trợ phát triển thành sản phẩm cá đù một nắng đạt chuẩn OCOP 3 sao, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động nữ địa phương; mô hình may thảm lau tại 3 ấp được kết nối quảng bá, tiêu thụ qua các hội nhóm trên mạng xã hội, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, các hộ nuôi cá kèo, nuôi heo thương phẩm, heo rừng cũng được hỗ trợ kết nối với các nhà cung cấp uy tín qua nền tảng số để chọn mua con giống và vật tư chất lượng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý (thứ hai từ phải sang) thăm mô hình sản xuất cá khô của chị Võ Thị Lệ Huyền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Bình (bìa phải).

Ðưa công nghệ số đến đảo xa

Ở Sông Ðốc, địa bàn trọng điểm kinh tế biển của tỉnh, CÐS đang lan toả mạnh mẽ đến người dân nơi đảo xa, đồng thời trở thành đòn bẩy cho đô thị biển tương lai.

Ðảo Hòn Chuối (thuộc ấp Biển Tây, xã Sông Ðốc) nằm cách đất liền khoảng 18 hải lý (hơn 33 km), trên đảo có 65 hộ dân sinh sống, chủ yếu làm nghề nuôi biển và đánh bắt hải sản. Do điều kiện giao thông đi lại và hạ tầng viễn thông còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của bà con nơi đây gặp không ít rào cản.

Mới đây, Công an xã Sông Ðốc phối hợp với Ðồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) tổ chức đợt cao điểm trực tiếp ra tận đảo hỗ trợ ngư dân tiếp cận công nghệ số.

Tận tuỵ và không quản ngại vất vả, với tinh thần phục vụ Nhân dân, các chiến sĩ công an và biên phòng đã "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn người dân truy cập, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử VNeID, nắm vững kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và cách thức gửi thông tin qua hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Chỉ trong vòng 1 giờ làm việc khẩn trương, lực lượng phối hợp đã hỗ trợ đăng ký tài khoản VNeID và hướng dẫn kỹ năng số thành công cho 24 người dân trên đảo.

Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Hòn Chuối, khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, giúp tất cả hộ dân còn lại trên đảo hoàn thành kích hoạt tài khoản VNeID và sử dụng thành thạo các tiện ích số phục vụ đời sống, sản xuất.

Lực lượng Công an xã Sông Đốc và Đồn Biên phòng Hòn Chuối trực tiếp "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ người dân đảo Hòn Chuối kích hoạt tài khoản VNeID và trang bị kỹ năng số.

Bên cạnh đưa công nghệ số đến tận người dân, xã Sông Ðốc cũng triển khai đồng bộ và quyết liệt công tác CÐS trong toàn bộ máy, nhằm hiện đại hoá nền hành chính, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị tiệm cận cấp phường.

Ông Ðỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã, cho biết, công tác CÐS của địa phương ghi nhận nhiều chuyển biến rõ rệt: 100% hồ sơ trực tuyến đã được số hoá, tất cả văn bản điện tử được ký số và trao đổi thông suốt trên môi trường mạng; hàng ngàn hộ dân được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia các sàn thương mại điện tử./.