Năm giải pháp công nghệ thiết thực làm quà tặng dịp 20/10

Thay vì những món quà mang tính tượng trưng ngắn hạn, các sản phẩm số hóa thông minh ngày càng được ưu tiên nhờ giá trị đồng hành bền bỉ trong đời sống thường nhật.

Việc thấu hiểu những áp lực thường nhật của phụ nữ hiện đại, từ việc cân bằng giữa công việc xã hội và việc chăm sóc gia đình, cho đến nhu cầu giữ gìn sức khỏe và thư giãn cá nhân, chính là cơ sở để lựa chọn những món quà công nghệ vừa thiết thực, vừa thể hiện sự quan tâm chu đáo.

Robot hút bụi lau nhà đa năng tự động

Lý do hàng đầu khiến robot hút bụi trở thành món quà ý nghĩa trong ngày 20/10 nằm ở khả năng sẻ chia gánh nặng việc nhà, mang lại cho người phụ nữ thêm thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn sau giờ làm việc.

Việc quét dọn và lau sàn thường nhật tiêu tốn không ít công sức, đặc biệt là nỗi ám ảnh tóc rụng trên sàn nhà hay bụi mịn ở các góc khuất như gầm đồ nội thất.

Một thiết bị dọn dẹp tự động hóa hoàn toàn đồng nghĩa với lời nhắn nhủ yêu thương, giúp người phụ nữ giải phóng đôi tay để tận hưởng cuộc sống riêng.

Robot hút bụi lau nhà đang trở thành thiết bị quen thuộc trong các gia đình Việt.

Trên thị trường Việt Nam hiện nay, các dòng máy của những thương hiệu như Ecovacs, Dreame, Roborock, Xiaomi hoặc cao cấp có Dyson đang được nhiều người ưa chuộng chọn làm giải pháp dọn dẹp khép kín.

Các thiết bị hiện đại thường tích hợp trạm sạc tự giặt sấy giẻ lau bằng nước nóng và hút rác tự động, kết hợp công nghệ chổi chống rối tóc chuyên dụng. Nhờ đó, người dùng gần như không phải can thiệp thủ công suốt nhiều tuần, mang lại không gian sống luôn tinh tươm và sạch khuẩn.

Máy chăm sóc tóc tích hợp cảm biến nhiệt thông minh

Mái tóc luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của phái nữ, đòi hỏi việc chăm chút cẩn thận mỗi ngày. Tặng máy sấy tóc công nghệ cao trong dịp 20/10 thể hiện sự quan tâm trực tiếp đến vẻ ngoài và sự tự tin của người nhận.

Khác với các dụng cụ sấy tạo kiểu truyền thống dùng nhiệt độ cao dễ làm xơ rối và chẻ ngọn, các dòng máy hiện đại sử dụng luồng khí áp suất cao và cảm biến đo nhiệt độ theo thời gian thực để bảo vệ lớp biểu bì tóc cũng như độ ẩm tự nhiên của da đầu.

Thiết bị chăm sóc tóc thông minh luôn là món quà tâm lý dành cho phụ nữ.

Thiết bị tiêu biểu trong nhóm này là dòng Dyson Supersonic Nural hoặc các mẫu máy sấy ion tốc độ cao từ Dreame.

Nhờ cảm biến hồng ngoại nhận biết khoảng cách để tự động hạ nhiệt khi đưa lại gần chân tóc, sản phẩm giúp rút ngắn một nửa thời gian sửa soạn mỗi sáng trước khi đi làm hay mỗi tối trước khi đi ngủ.

Đây là món quà kết hợp hài hòa giữa yếu tố làm đẹp sang trọng và giá trị sử dụng liên tục hàng ngày.

Máy đọc sách màn hình mực điện tử

Máy đọc sách kích thước nhỏ có thể bỏ gọn vào túi quần, túi xách hoặc gắn lên lưng điện thoại.

Trong nhịp sống bận rộn nhiều áp lực, một chiếc máy đọc sách chuyên dụng là món quà tinh thần giá trị, trao tặng cho phái nữ một không gian thư giãn tĩnh lặng.

Việc thường xuyên tiếp xúc với màn hình điện thoại hay máy tính bảng dễ gây mỏi mắt và suy giảm chất lượng giấc ngủ do tác động của ánh sáng xanh.

Máy đọc sách sử dụng công nghệ mực điện tử mô phỏng trang giấy thật, không gây chói dưới ánh sáng mặt trời và hoàn toàn không phát ra ánh sáng gắt, giúp nuôi dưỡng thói quen đọc sách an lành.

Các sản phẩm phổ biến như Kindle Paperwhite, Boox Poke hoặc gần đây nổi lên xu hướng dùng máy đọc sách cỡ nhỏ XTEink có kích thước bằng viên sạc dự phòng, có thể gắn vào lưng điện thoại giúp chị em dễ dàng bỏ gọn trong túi xách khi di chuyển.

Một số model có khả năng tùy chỉnh tông màu đèn nền từ trắng sang vàng ấm giúp bảo vệ thị lực tối đa khi đọc vào ban đêm, mang lại khoảng thời gian lắng đọng tinh thần quý giá sau một ngày dài làm việc.

Tai nghe không dây hỗ trợ chống ồn chủ động

Gần như mỗi người đều sở hữu một bộ tai nghe không dây.

Tai nghe không dây là phụ kiện thiết yếu, đồng hành cùng người phụ nữ hiện đại từ các cuộc họp trực tuyến nơi công sở, những lúc tập luyện thể thao cho đến chuyến di chuyển hàng ngày.

Lựa chọn một mẫu tai nghe công thái học nhỏ gọn vừa vặn với vành tai phái nữ sẽ giúp hạn chế tối đa cảm giác đau cấn khi sử dụng lâu, mang lại trải nghiệm đàm thoại rõ ràng và không gian âm nhạc trọn vẹn.

Nổi bật ở phân khúc này là mẫu Apple AirPods 4 phiên bản Chống ồn chủ động (ANC).

Với thiết kế dạng mở thông thoáng không gây bí bách nhưng vẫn có khả năng khử ồn hiệu quả, tai nghe giúp người dùng dễ dàng lọc bỏ tạp âm nơi văn phòng đông đúc để tập trung làm việc, hoặc chuyển sang chế độ xuyên âm để giao tiếp thuận tiện mà không cần tháo thiết bị.

Đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe chuyên sâu

Đồng hồ thông minh là sự kết hợp giữa phụ kiện thời trang đeo tay thanh lịch và một trợ lý theo dõi sức khỏe bền bỉ suốt 24 giờ. Món quà này mang thông điệp nhắc nhở người phụ nữ lắng nghe và yêu thương cơ thể mình nhiều hơn.

Các cảm biến quang học hiện đại có thể theo dõi biến thiên nhịp tim, đo mức độ căng thẳng trong ngày và cảnh báo sớm các dấu hiệu suy giảm thể chất.

Đồng hồ thông minh được ví như trợ lý sức khỏe cá nhân trong hình dáng món đồ thời trang.

Các thiết bị như Apple Watch Series 12 viền nhôm thanh mảnh hay dòng Garmin Lily 2, Huawei Watch GT7 bản 41 mm được thiết kế riêng cho cổ tay nữ giới, tích hợp tính năng theo dõi chu kỳ sinh học và phân tích sâu cấu trúc giấc ngủ qua nhiệt độ cổ tay.

Với diện mạo sang trọng dễ phối cùng nhiều trang phục công sở lẫn thường nhật, đây là người bạn đồng hành tin cậy nhắc nhở vận động và chăm sóc sức khỏe một cách khoa học.