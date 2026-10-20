ASUS ProArt P16 - laptop đồ họa mỏng nhẹ tối ưu cho Agentic AI

AI đang thay đổi cách con người sáng tạo nội dung. Chỉ với vài dòng mô tả, người dùng có thể tạo hình ảnh, video hay phác thảo ý tưởng mà trước đây cần nhiều giờ làm việc. Tuy nhiên, đối với các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, việc tạo ra một sản phẩm đẹp mắt mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng kiểm soát chất lượng, xử lý dữ liệu lớn và hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu thực tế vẫn đòi hỏi những công cụ chuyên dụng.

AI có thể tạo ảnh, video chỉ sau vài câu lệnh, nhưng công việc sáng tạo không dừng ở đó. Designer và video editor vẫn cần chỉnh sửa, đảm bảo tính nhất quán và hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu thực tế. Đó là sự phát triển của từ một câu lệnh đến cả quy trình sáng tạo. Khác với AI tạo sinh quen thuộc, vốn chủ yếu phản hồi từng yêu cầu, AI Agent có thể tự lên kế hoạch, sử dụng nhiều công cụ và thực hiện liên tiếp các bước để hoàn thành mục tiêu được giao.

Technical Seminar “ASUS ProArt Spark – Khai mở kỷ nguyên Agentic AI với RTX Spark” trải nghiệm sản phẩm, khám phá những ứng dụng AI thế hệ mới và trao đổi cùng các chuyên gia kỹ thuật do ASUS tổ chức ngày 19/10 tại Hà Nội.

Sự xuất hiện của những thiết bị như ProArt P16 cho thấy một hướng phát triển mới của máy tính cá nhân: từ công cụ thực hiện thao tác theo lệnh, trở thành nền tảng có thể phối hợp cùng AI để giải quyết những công việc ngày càng phức tạp. Trong đó, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở khả năng tạo ra nội dung nhanh hơn, mà còn ở việc giúp người sáng tạo dành nhiều thời gian hơn cho ý tưởng và những quyết định mang dấu ấn cá nhân.

Là một trong những thiết bị tiên phong trang bị NVIDIA RTX Spark, Unified Memory lên đến 128GB, ProArt P16 được thiết kế chuyên biệt để vận hành các hệ thống Agentic AI, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các quy trình xử lý đồ họa phức tạp ngay trên thiết bị mà không phụ thuộc vào Cloud AI.

ProArt P16 đại diện cho phân khúc máy tính cá nhân hoàn toàn mới trên nền tảng Windows, giải quyết triệt để rào cản lớn nhất của các dòng PC truyền thống: giới hạn về dung lượng bộ nhớ khi xử lý AI.

Sở hữu cấu hình mạnh mẽ, ProArt P16 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ cơ động chuẩn mực của dòng ProArt.

Việc sở hữu năng lực xử lý local AI chuyên sâu mang đến 3 lợi thế cốt lõi cho người dùng:

Không giới hạn token: Chuyển đổi chi phí trả theo lượt dùng đám mây thành tài nguyên tính toán cố định, thoải mái thử nghiệm và lặp lại các prompt mà không phát sinh chi phí tính theo token.

Bảo mật dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu dự án, câu lệnh (prompt), tệp nguồn và mô hình được lưu trữ và thực thi ngay trên thiết bị, có khả năng hoạt động ngoại tuyến (offline) mà không sợ rò rỉ thông tin.

Toàn quyền kiểm soát quy trình: Chủ động lựa chọn mô hình, tùy biến hành vi của hệ thống và xây dựng các workflow tự động lặp lại theo nhu cầu thực tế.

Sở hữu cấu hình mạnh mẽ, ProArt P16 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ cơ động chuẩn mực của dòng ProArt. Khung máy được chế tác từ hợp kim nhôm CNC với độ dày chỉ 12.9mm và trọng lượng 1.77kg, trở thành mẫu laptop ProArt 16-inch mỏng nhất từ trước đến nay. Máy được hoàn thiện với bề mặt Neo White cùng viên pin dung lượng lớn 99Wh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc thực tế ngoài studio.

Trải nghiệm thị giác được đảm bảo bởi màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED cao cấp sử dụng tấm nền Tandem OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz có hỗ trợ VRR và công nghệ chống xé hình NVIDIA G-SYNC.

Màn hình đạt độ chính xác màu tuyệt đối Delta E < 1, độ sáng tối đa lên đến 1.600 nits cùng lớp phủ chống phản xạ ánh sáng (anti-reflection), giúp các nhà sáng tạo quan sát chính xác từng chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng. ProArt P16 cũng trang bị bàn di chuột xúc giác mang đến khả năng điều khiển phản hồi chính xác mọi lúc mọi nơi.

Thông tin giá bán sản phẩm.