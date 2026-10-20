Plase Show Hà Nội 2026: Kết nối công nghệ, nâng tầm nghệ thuật biểu diễn

“Màn trình diễn uy lực” của các thiết bị biểu diễn hiện đại

Trong 3 ngày 17 - 19/10, Sân Tây của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) “rung chuyển” bởi những màn trình diễn đầy uy lực của nhiều cấu hình thiết bị biểu diễn hiện đại đến từ các thương hiệu quốc tế. Đây là lần thứ 15 Triển lãm quốc tế thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp - Plase Show Hà Nội được tổ chức, nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam (VEEW) lần thứ nhất.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Plase Show 2026. Ảnh: BTC

Với 61 khu vực trưng bày trong nhà cùng 21 vị trí biểu diễn Line Array ngoài trời, Triển lãm quy tụ những tên tuổi quen thuộc như Yamaha, JBL, RCF, L-Acoustics, Adamson, EAW, Bose, Electro-Voice, dBTechnologies...; cùng nhiều nhà phân phối và đơn vị kinh doanh thiết bị chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Sự đa dạng về thương hiệu và phân khúc sản phẩm tạo điều kiện để khách tham quan tìm hiểu công nghệ, so sánh cấu hình và đánh giá khả năng vận hành của các hệ thống thiết bị trong điều kiện thực tế.

Trong đó, Pro AVL Việt Nam giới thiệu L-Acoustics L2 thuộc L Series, và TT+ Audio GTX 12 được phát triển bởi thương hiệu RCF. Vân Lam Audio mang đến Adamson VGt, mẫu Line Array thuộc Vergence Group và Allen & Heath Avantis Ultra với cấu hình nâng cấp lên 96 kênh xử lý.

Plase Show 2026 giới thiệu nhiều thiết bị biểu diễn hiện đại đến từ các thương hiệu quốc tế. Ảnh: BTC

CK Audio giới thiệu Audiocenter AVANDA 28A, mẫu loa active hai đường tiếng sử dụng DSP 96 kHz và bộ lọc FIR, với trọng lượng module 24kg, hướng đến các chương trình quy mô nhỏ đến trung bình cũng như những công trình lắp đặt cố định.

Yamaha Music Việt Nam mang đến hệ sinh thái âm thanh gồm DM5 Series, DME Series, DXR/DXS mk3 và CXR/CXS mk3, với các giải pháp từ trộn, xử lý tín hiệu đến khuếch đại và loa, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp.

TechSound Việt Nam tập trung vào các giải pháp amplifier của LEA Professional và DSP của NST Audio, bổ sung khả năng xử lý, kiểm soát và tối ưu hệ thống cho nhiều cấu hình âm thanh chuyên nghiệp.

Khu vực trình diễn Line Array ngoài trời. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của Plase Show là khu vực trình diễn Line Array ngoài trời. Việc kết hợp 21 vị trí trình diễn của Plase Show với 5 vị trí của Wedtech Show mang đến không gian trải nghiệm trực tiếp, giúp các kỹ sư âm thanh, đơn vị tổ chức sự kiện và khách hàng có thêm cơ sở đánh giá chất lượng thiết bị, phương án thiết kế hệ thống và khả năng đáp ứng những yêu cầu biểu diễn khác nhau. Đây là điểm hữu ích đối với những người làm nghề cũng như các đơn vị đang tìm kiếm giải pháp thiết bị phù hợp.

Tham quan triển lãm, anh Hồ Như Ý (Huế) cho rằng, sự hiện diện của nhiều thương hiệu và đơn vị phân phối tạo điều kiện để người làm nghề cập nhật xu hướng công nghệ, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng quan hệ hợp tác. Anh đánh giá cao tính thực tiễn của triển lãm, khi các thiết bị được giới thiệu thông qua những màn trình diễn trực tiếp thay vì chỉ dừng ở trưng bày sản phẩm.

Trợ thủ đắc lực của nghệ thuật biểu diễn

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, ngày càng nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, hoành tráng được tổ chức, và vì thế, nhu cầu sử dụng các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp ngày càng cao.

Như chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh tháng 8/2026, riêng phần ánh sáng đã gồm tới 1.500 thiết bị, trong đó nổi bật là 300 đèn MH Beam Dage 680 IP và 120 đèn MH Beam 420, tạo các lớp hiệu ứng. Hệ thống loa L'Acoustics được bố trí phủ khắp không gian biểu diễn, bảo đảm khán giả ở vị trí xa vẫn tiếp nhận âm thanh rõ, đồng đều…

Sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh tháng 8/2026. Ảnh: SunBright

Theo bà Đỗ Như Quỳnh, đại diện Ban Tổ chức Plase Show Hà Nội 2026, để tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, hoành tráng, chất lượng cao, bên cạnh nội dung sáng tạo và nguồn nhân lực, hệ thống thiết bị kỹ thuật là yếu tố không thể thiếu.

“Âm thanh, ánh sáng, sân khấu và công nghệ hỗ trợ đáng kể khả năng truyền tải ý tưởng nghệ thuật cũng như trải nghiệm của khán giả. Việc tiếp cận các giải pháp kỹ thuật mới giúp đơn vị tổ chức nâng cao chất lượng sản xuất chương trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng về quy mô, hình thức và hiệu ứng biểu diễn”, bà Đỗ Như Quỳnh phân tích.

Việc tiếp cận các giải pháp kỹ thuật mới giúp đơn vị tổ chức nâng cao chất lượng sản xuất chương trình. Ảnh: BTC

Sự phát triển công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự phối hợp giữa sáng tạo nghệ thuật, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực tổ chức sản xuất. Trong chuỗi giá trị đó, các doanh nghiệp cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật giữ vai trò hỗ trợ quan trọng, góp phần đưa ý tưởng sáng tạo thành những sản phẩm biểu diễn cụ thể.

Việc kết hợp Plase Show với VEEW và Wedtech Show năm nay đã tạo thêm cơ hội giao lưu giữa các nhóm doanh nghiệp, mở rộng khả năng hợp tác và tìm kiếm giải pháp phục vụ những loại hình sự kiện khác nhau. Hướng đi này tăng cường liên kết giữa lĩnh vực thiết bị biểu diễn với hệ sinh thái tổ chức sự kiện, sản xuất chương trình và các dịch vụ văn hóa, giải trí, qua đó nâng tầm ngành tổ chức sự kiện và triển lãm, phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.