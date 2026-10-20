Mỹ yêu cầu loại bỏ sản phẩm DeepSeek khỏi hệ thống cơ quan liên bang

Deepseek với nhiều thế mạnh - đặc biệt là về chi phí - đang cạnh tranh mạnh trên toàn cầu. Ảnh: PV

Yêu cầu nói trên được nêu trong thông báo của chính phủ liên bang Mỹ công bố ngày 19-10 (giờ bản địa) và đăng trên Công báo Liên bang vào ngày 20-10.

Các biện pháp hạn chế áp dụng đối với sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin do Công ty Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence (Trung Quốc) cùng các đơn vị liên kết phát triển.

Phạm vi áp dụng không chỉ giới hạn ở những sản phẩm trực tiếp do DeepSeek cung cấp, mà còn bao gồm các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được phát triển bằng cách sử dụng những công nghệ của công ty này.

Theo DHS, quyết định được đưa ra căn cứ Đạo luật An ninh chuỗi cung ứng mua sắm liên bang năm 2018, sau khi cơ quan này xem xét khuyến nghị của Hội đồng An ninh mua sắm liên bang cùng các bằng chứng liên quan.

Đạo luật này vốn là tạo cơ sở pháp lý để chính phủ Mỹ xử lý những rủi ro an ninh trong chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động mua sắm liên bang. Việc áp dụng quy định đối với các sản phẩm liên quan đến DeepSeek cho thấy vấn đề bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin tiếp tục được Washington đặt ra trong quá trình lựa chọn và sử dụng các công nghệ AI.

Tuy nhiên, lệnh hạn chế mới có phạm vi cụ thể. Theo thông báo, các biện pháp chỉ áp dụng đối với hệ thống công nghệ thông tin và hoạt động mua sắm của các cơ quan dân sự liên bang, không phải lệnh cấm chung đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc người dùng cá nhân tại Mỹ.

Động thái mới của Washington được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ ngày càng chú trọng đánh giá rủi ro khi sử dụng công nghệ AI, đặc biệt là những sản phẩm có khả năng xử lý dữ liệu và được tích hợp vào hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước. Việc hạn chế sản phẩm từ một nhà cung cấp cũng có thể tác động đến các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ bên thứ ba nếu sản phẩm của họ sử dụng công nghệ liên quan.

Trước Mỹ, Hàn Quốc cũng từng áp dụng biện pháp hạn chế đối với DeepSeek. Tháng 2-2025, các bộ Ngoại giao, Thương mại và Quốc phòng Hàn Quốc đã chặn quyền truy cập dịch vụ AI này trên máy tính công vụ, trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại về việc thu thập dữ liệu người dùng và nguy cơ rò rỉ thông tin.