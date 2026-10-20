Ấn Độ yêu cầu Meta điều chỉnh thuật toán giữa làn sóng biểu tình lớn

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Ấn Độ đã yêu cầu Meta rà soát cách Facebook và Instagram đề xuất nội dung, dẫn ra những lo ngại rằng các thuật toán của họ thúc đẩy một cách không cân xứng một số quan điểm nhất định, giữa lúc diễn ra các cuộc biểu tình về danh sách cử tri gây tranh cãi tại New Delhi.

Khuyến cáo từ Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MeitY) kêu gọi thay đổi đối với các hệ thống xếp hạng nội dung nhằm ngăn chặn các tài liệu gây hiểu lầm, bị thao túng hoặc rời rạc khỏi ngữ cảnh liên tục được đề xuất cho người dùng, hãng thông tấn PTI đưa tin ngày 19/10.

Meta đã được yêu cầu hành động ngay lập tức và thông báo cho chính phủ về các bước đã thực hiện.

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình của đảng do thanh niên dẫn dắt Cockroach Janta Party (CJP) và các đảng đối lập yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Gyanesh Kumar từ chức sau một đợt sửa đổi danh sách cử tri trên toàn quốc.

Các nhóm đối lập cáo buộc các cử tri hợp pháp đã bị loại trừ và việc thực thi này mang lại lợi ích cho đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi.

Ủy ban Bầu cử và BJP phủ nhận việc thao túng danh sách cử tri. Khuyến cáo không xác định bất kỳ cuộc biểu tình cụ thể nào là lý do ban hành.

Tài liệu kêu gọi Meta ngăn chặn người dùng bị tiếp xúc một cách không cân xứng với "một quan điểm đơn lẻ hoặc hạn chế" và đảm bảo sự đa dạng hơn của thông tin đáng tin cậy.

Bộ IT của Ấn Độ đã nhận được các báo cáo từ các cơ quan chính phủ gợi ý các thuật toán của Meta ưu ái một số loại nội dung nhất định, PTI đưa tin, dẫn các nguồn tin trong bộ.

Bộ đã gắn cờ các video, hình ảnh và đồ họa liên quan đến các sự kiện công cộng, đặc biệt là hành động của cảnh sát và các hạn chế đang được thúc đẩy mà không có ngữ cảnh đầy đủ.

Bộ IT muốn có các biện pháp kiểm tra mạnh mẽ hơn đối với các hình ảnh cũ hoặc được chỉnh sửa có chọn lọc được trình bày như các sự kiện hiện tại và các tuyên bố chưa được kiểm chứng về các biện pháp chính thức.

Meta cũng đã được yêu cầu xác định nội dung có khả năng gây hại đang đạt được phạm vi tiếp cận lớn một cách nhanh chóng hơn và hợp tác với các cơ quan hành pháp được ủy quyền theo luật công nghệ thông tin của Ấn Độ.

Yêu cầu này diễn ra sau một khuyến cáo rộng hơn được ban hành cho các công ty mạng xã hội ngày 8/10, chỉ đạo họ ưu tiên các khiếu nại từ các cơ quan chính phủ và gắn nhãn nội dung gây hiểu lầm hoặc bị thao túng liên quan đến các sự kiện công cộng.

Mặc dù khuyến cáo không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng nó tương đương với một "chỉ thị kiểm duyệt tiếp diễn," người sáng lập kiêm giám đốc của Internet Freedom Foundation, ông Apar Gupta cho biết.

Ông thúc giục chính phủ rút lại khuyến cáo và Meta công khai việc xóa nội dung hoặc giảm mức độ hiển thị được thực hiện theo các quy định của nó.

Bộ duy trì lập trường rằng các biện pháp này nhằm bảo vệ trật tự công cộng trong khi vẫn tôn trọng quyền tự do ngôn luận hợp pháp.

Theo RT