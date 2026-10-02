Chiều trên biển Tiên Trang

Chiều xuống, biển Tiên Trang mở ra một khoảng không gian khoáng đạt, nơi trời và nước nối liền trong sắc xanh dịu nhẹ.

Trước biển, những cây phi lao đón gió, tô điểm thêm nét thơ mộng cho bức tranh thiên nhiên nơi này.

Từ ngoài khơi, những con sóng nối nhau tìm về bờ, mang theo nhịp thở miên man của biển.

Trên bãi cát, những con thuyền nằm nghỉ sau một chuyến vươn khơi, bình yên đón ánh chiều.

Lúc bấy giờ, biển trở thành nơi gói trọn cảm xúc của người dân địa phương và du khách.

Đó là khoảnh khắc ngồi vui chuyện của các cụ ông, cụ bà bên bờ sóng.

Thong dong dắt xe dạo biển, nhiều người vừa tận hưởng làn gió mát, vừa duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lặng lẽ gỡ từng mắt lưới trên chiếc bè mảng đã gắn bó với bao mùa biển, người ngư dân như đang chậm rãi kể câu chuyện của một đời mưu sinh.

Hoàng hôn chạm xuống mặt nước, cuộn khói màu xám nhạt giăng mắc chiều ở lại với vùng đất biển lâu hơn.

Ai đã từng đến Tiên Trang vào một buổi chiều sóng êm, gió lặng hẳn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ngày chậm rãi khép lại trong những cảm xúc yên bình, thấy lòng mình nhẹ tênh trước biển trời mênh mang.