Văn hóa

Triển lãm 'Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và nghề thủ công truyền thống tỉnh Lâm Đồng'

Chiều 2/10, tại Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và nghề thủ công truyền thống tỉnh Lâm Đồng”.

Báo Lâm Đồng
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Quang cảnh triển lãm

Quang cảnh triển lãm

Triển lãm chuyên đề giới thiệu hơn 120 ảnh về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, hơn 80 hiện vật văn hóa, lịch sử, khảo cổ học, sản phẩm gốm truyền thống của các dân tộc bản địa tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu, học sinh tham quan khu vực trưng bày hiện vật, tranh ảnh

Các đại biểu, học sinh tham quan khu vực trưng bày hiện vật, tranh ảnh

Chương trình đồng thời lồng ghép với các hoạt động giáo dục, trải nghiệm cho các em học sinh khối lớp 12 với chủ đề: “Em yêu lịch sử”, gồm các hoạt động: “Anh hùng qua nét vẽ của em” và "Di sản văn hóa qua nét vẽ của em”.

Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm "Em yêu lịch sử"

Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm "Em yêu lịch sử"

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9/10, là hoạt động thiết thực giới thiệu trực quan đến học sinh các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Triển lãm là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Triển lãm là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Phan Đông - Văn Thắng

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trien-lam-sac-mau-di-san-van-hoa-thien-nhien-va-nghe-thu-cong-truyen-thong-tinh-lam-dong-467534.html