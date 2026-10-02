Nhiều hoạt động giao lưu tác giả, ra mắt sách tại Hội Sách Hà Nội lần thứ XI

Poster Hội Sách Hà Nội 2026.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức – Công nghệ dẫn tương lai” diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10 tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Tham dự Hội Sách Hà Nội lần thứ XI, Nhà xuất bản Kim Đồng mang đến nhiều tựa sách mới nổi bật, trong đó có nhiều tựa sách mới về Hà Nội, truyện kể lịch sử, Văn Trẻ, văn học thiếu nhi và các tác phẩm tranh truyện hiện đại, sách kỹ năng...

Nhiều hoạt động sự kiện giao lưu, tọa đàm được tổ chức, giúp độc giả thêm hiểu thêm yêu Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Sự kiện “Dạo quanh ‘Hà Nội của tớ’ – giao lưu với tác giả Phương Vũ” diễn ra lúc 14 giờ chiều thứ bảy ngày 3/10, tại sân khấu trung tâm, Hội Sách Hà Nội 2026. Sự kiện giới thiệu “Hà Nội của tớ - My Hanoi”, cuốn sách tranh tuyệt đẹp viết về Hà Nội – thành phố gắn liền với tình bạn của hai em bé Bi và Mi. Cuốn sách được bắt đầu từ căn phòng nhỏ trong ngôi nhà chung cư kiểu cũ, rồi theo chân hai bạn nhỏ, độc giả sẽ cùng thăm thú những địa danh quen thuộc của phố cổ, ngắm nghía một Hà Nội đa sắc, lướt qua những gánh hàng rong, hít hà mùi thơm của hoa lá, của bát bún thang… để rồi kết thúc là Hà Nội được gói gọn trong ký ức và trái tim của những người đi xa.

Sự kiện Trò chuyện “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” diễn ra lúc 19 giờ tối thứ bảy ngày 3/10, tại sân khấu trung tâm, với sự tham gia của các diễn giả gồm Nhà văn Nguyễn Trương Quý, Tiến sĩ Đỗ Thanh Nga, Kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy.

Sự kiện đem đến những góc nhìn về Hà Nội qua các tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như “Hà Nội băm sáu phố phường” (Thạch Lam), “Phố phường Hà Nội xưa” (Hoàng Đạo Thúy), “Hà Nội thanh lịch” (Hoàng Đạo Thúy), “Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội” (Doãn Kế Thiện), “Thành phố, gương mặt, con người” (Tô Hoài), “Giữ gìn 36 phố phường” (Tô Hoài), “Chuyện cũ Hà Nội” (Tô Hoài); “Ấn tượng Hà Nội từ kí họa những công trình thời Pháp”; “Phố cổ Hà Nội – Kí họa & hồi ức” (Nhiều tác giả).

Bên cạnh đó, tại gian hàng của Nhà xuất bản Kim Đồng tại Hội Sách Hà Nội lần thứ XI, bạn đọc có cơ hội được mua sách ưu đãi từ 10% đến 70%, sách đồng giá, và cơ hội được tặng túi vải canvas, bookmark 54 dân tộc Việt Nam, postcard và sticker Hà Nội xinh xắn.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 là sự kiện văn hóa thường niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2026).

Hội Sách thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của Thủ đô và dân tộc; niềm tự hào truyền thống nghìn năm văn hiến – anh hùng của Thăng Long - Hà Nội; khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, hướng tới xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển văn hóa đọc đồng hành cùng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.