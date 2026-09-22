Chiềng Cơi xây dựng vùng cà phê bền vững

Cán bộ phường Chiềng Cơi hướng dẫn nhân dân thu hái cà phê.

Bước vào vụ thu hoạch, trên các nương cà phê của phường Chiềng Cơi, bà con rộn ràng thu hái quả chín, không khí lao động hối hả, tấp nập. Tại Tổ 8, có 221 ha cà phê, năng suất cà phê niên vụ này ước đạt từ 10 - 12 tấn quả tươi/ha. Anh Nguyễn Xuân Phao phấn khởi cho biết: Gia đình có 5 ha cà phê, nhờ kết hợp kinh nghiệm trồng lâu năm với các kỹ thuật tiên tiến học được từ lớp tập huấn của phường tổ chức, vườn cà phê năm nay cho chất lượng quả to và đồng đều. Dự kiến sản lượng đạt 50 tấn, với giá bán trung bình vào chính vụ khoảng 25.000 đồng/kg, gia đình ước tính thu về khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đóng vai trò hạt nhân trong liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê lớn của phường và của tỉnh, HTX Cà phê Bích Thao Sơn La tổ 8, phường Chiềng Cơi hiện có hơn 60 ha cà phê đặc sản giống THA1 trồng theo quy trình hữu cơ. Đồng thời, HTX liên kết với hơn 800 hộ dân và các HTX trong tỉnh hình thành vùng nguyên liệu trên 1.000 ha; công suất dây chuyền sơ chế, chế biến xuất khẩu lên 60 - 80 tấn cà phê nhân/ngày đêm. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX, thông tin: Tháng 7 vừa qua, HTX đã được tiếp cận nguồn vốn 1 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm để đầu tư máy móc chế biến sâu, tạo việc làm ổn định cho 25 hộ khó khăn và 50 - 60 lao động thời vụ. Niên vụ 2026 - 2027, dự kiến HTX xuất bán từ 2.000 - 4.000 tấn cà phê nhân, trong đó khoảng 120 tấn cà phê đặc sản sang thị trường các nước Đức, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Vườn cà phê đang vào độ thu hoạch tại tổ 8, phường Chiềng Cơi.

Còn tại bản Ót Dầu, là vùng trồng cà phê trọng điểm của phường, bản có 377 hộ trồng cà phê với tổng diện tích hơn 315 ha. Anh Lèo Văn Hường, Trưởng bản, cho biết: Được sự hỗ trợ sát sao của phường trong việc tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn tái canh, bà con yên tâm đầu tư, chăm sóc, mở rộng diện tích cà phê. Từ trồng cà phê, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt trên 150 triệu đồng/năm.

Nâng cao chất lượng và giá trị cà phê trên mỗi đơn vị diện tích, UBND phường Chiềng Cơi phối hợp triển khai mô hình điểm cải tạo vườn cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu với 1,5 ha tại bản Ót Dầu; hướng dẫn duy trì thảm thực vật chống xói mòn, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp phát thải thấp, ủ phân vi sinh, sử dụng phân bón hợp lý, chăm sóc cà phê và cải tạo vườn cây cho hàng trăm lượt nông dân tại các tổ, bản. Đặc biệt, phường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sản xuất đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR)... Đến nay, toàn phường cưa đốn tái canh 43 ha và trồng mới, trồng tái canh hơn 10 ha.

Nông dân tổ 8, phường Chiềng Cơi thu hái cà phê.

Tạo tiền đề về nguồn giống chất lượng cho tái canh, hiện trên địa bàn phường có 3 cơ sở được cấp chứng nhận vườn cây đầu dòng, gồm: Vườn cây 0,5 ha (2.500 cây giống TN1) tại tổ 9 Hôm Yên; vườn cây 0,2 ha (1.000 cây giống TN2) tại bản Hùn của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông lâm nghiệp Tây Bắc; vườn giống Catimor SLA (1.200 cây) của HTX Giống cây trồng Chiến Thắng tại tổ 8.

Nói về định hướng phát triển cà phê bền vững trong thời gian tới, ông Đoàn Xuân Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, chia sẻ: Trước mắt mục tiêu đến cuối năm 2026, phường phối hợp với HTX Cà phê Bích Thao hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

HTX cà phê Bích Thao kiểm tra chất lượng cà phê.

Đồng thời, phường phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản xuất cà phê đạt bình quân 200-250 triệu đồng/ha/năm; diện tích trồng tái canh giống mới giai đoạn 2026-2030 đạt trên 250 ha; tập trung phát triển vùng cà phê chè Arabica bền vững theo chuỗi liên kết hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mở rộng diện tích cà phê đặc sản, cà phê đạt chứng nhận hữu cơ, 4C, RA gắn với chế biến thân thiện với môi trường; tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Những giải pháp đồng bộ từ chính quyền cùng sự chủ động của người dân và các HTX đang tạo nền tảng vững chắc để vùng cà phê Chiềng Cơi khẳng định thương hiệu, không ngừng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.