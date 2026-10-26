Carrick chỉ còn 48 giờ ở MU?

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.

Tương lai của Michael Carrick tại Old Trafford đang đi tới hồi kết. Theo Sky Sports, nội bộ Manchester United xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy nhà cầm quân người Anh sắp bị sa thải. Ban lãnh đạo được cho là đã tìm kiếm người thay thế ông từ trước trận thua Bournemouth.

Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà khiến sức ép đè nặng lên Carrick. Sau trận, ông có cuộc trao đổi với Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức nào về việc chấm dứt hợp đồng với HLV này.

Carrick đứng trước nguy cơ bị sa thải ở MU. Ảnh: Reuters.

Các khán đài Old Trafford chứng kiến cảnh tượng đáng thất vọng. CĐV MU liên tục hát những lời công kích nhắm vào Wilcox, gia đình Glazer và đồng sở hữu Jim Ratcliffe. Carrick cũng hứng chịu những tiếng hát chế giễu trong trận đấu. Dù vậy, ông vẫn nhận được tràng pháo tay khi đi vào đường hầm lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau khi Carrick rời khỏi tầm mắt, các cầu thủ MU tiếp tục bị la ó. Đây là đỉnh điểm của một tuần đầy sóng gió tại CLB. Trước đó, đội trưởng Bruno Fernandes công khai đặt dấu hỏi về chiến thuật của Carrick sau thất bại 1-4 trước Como.

MU hiện trải qua 8 trận liên tiếp không thắng và thua 6 trong 12 trận mùa này. Theo truyền thông Anh, Antonio Conte, Eddie Howe và Julian Nagelsmann đều nằm trong danh sách ứng viên thay thế. Trong đó, Howe và Nagelsmann được Sky Sports nhắc đến như hai cái tên dẫn đầu cuộc đua. HLV Fabian Hurzeler của Brighton cũng được đánh giá cao, nhưng thương vụ này có thể tiêu tốn khoản phí lớn.

Quyết định cuối cùng có lẽ thuộc về Jim Ratcliffe. Triều đại Carrick tại Old Trafford có thể khép lại chỉ trong vài ngày tới.

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.