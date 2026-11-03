Tay vợt gốc Việt thắng vất vả trận ra quân Paris Masters 2026

Bước vào trận ra quân tại Paris Masters 2026, Learner Tien được đánh giá cao hơn Adolfo Vallejo. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ gốc Việt đã phải trải qua màn so tài không hề dễ dàng.

Learner Tien vào vòng hai Paris Masters 2026 - Ảnh: RPM

Trong set mở màn, Tien nhập cuộc tự tin, chủ động gây sức ép bằng những pha đánh bóng chính xác. Khả năng kiểm soát thế trận tốt giúp anh giành chiến thắng 6-3, tạo lợi thế trước đối thủ.

Tưởng chừng Tien sẽ nhanh chóng khép lại trận đấu, Vallejo bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong set hai. Hai tay vợt giằng co quyết liệt, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Vallejo thi đấu bản lĩnh hơn, giành chiến thắng 7-5 để cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang set quyết định, Learner Tien lấy lại sự tập trung và duy trì sức ép lên đối thủ. Tay vợt gốc Việt tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 7-5.

Chung cuộc, Learner Tien đánh bại Adolfo Vallejo 2-1 (6-3, 5-7, 7-5), giành quyền vào vòng hai Paris Masters 2026, tiếp tục hành trình tại giải ATP Masters 1000 cuối mùa.