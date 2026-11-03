Tuyển Việt Nam dự Casper Cup 2026: Chờ sự tỏa sáng của 2 tân binh chất lượng và loạt ngôi sao trẻ

Việc VCK Asian Cup 2027 bất ngờ bị hoãn lại cho tới cuối năm 2027 có thể nói là một lý do khiến HLV Kim Sang Sik tiến hành một loạt sự thay đổi nhân sự và thử nghiệm trong đợt triệu tập FIFA Days tháng 11 này.

Bất ngờ lớn trong danh sách triệu tập là sự vắng mặt của nhiều trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh hay Lê Phạm Thành Long.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của hai tân binh chất lượng: trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna) của Thể Công Viettel và tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TP.HCM.

Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Ảnh: GI

Lương Chí Khải được kỳ vọng mang đến làn gió mới và gia tăng chất thép cho hàng thủ. Trong bối cảnh trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh vắng mặt, sự xuất hiện của anh giúp HLV Kim Sang Sik có thể tận dụng tối đa ngôi sao 27 tuổi và có cha là người Mỹ gốc Ý, còn mẹ anh là người Việt Nam gốc Hoa này.

Trong khi đó, Olaha Mạnh Đức sinh năm 1997, là tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria. Anh là chân sút dạn dày kinh nghiệm tại V.League, từng gắn bó nhiều mùa giải với Sông Lam Nghệ An trước khi chuyển sang khoác áo CLB Công an TP.HCM.

Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và khả năng di chuyển hoạt động rộng, Olaha có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công và luôn tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự. Sự bổ sung này đặc biệt quan trọng khi các chân sút nhập tịch khác như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên đều vắng mặt vì chấn thương.

Bên cạnh lần đầu triệu tập 2 tân binh chất lượng, thầy Kim đã thực hiện chính sách trẻ hóa mạnh mẽ ở đợt triệu tập này. Những cái tên triển vọng như thủ môn Trần Trung Kiên, bộ đôi hậu vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, các tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, cùng tiền đạo 19 tuổi Nguyễn Lê Phát đều góp mặt.

Ngoài ra, sự trở lại của các chân sút Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Thanh Nhàn cũng giúp hàng công tuyển Việt Nam có nhiều sự lựa chọn.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 9/11 trước khi di chuyển xuống Ninh Bình. Giải giao hữu Casper Cup 2026 quy tụ 3 đội tuyển gồm Việt Nam, Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận mở màn gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11/11, sau đó đối đầu Kyrgyzstan vào ngày 17/11 trên Sân vận động Thiên Trường.