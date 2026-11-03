Bao giờ MU mới biết thắng?

MU có phong độ chạm đáy. Ảnh: Reuters.

Thất bại 0-2 trước Chelsea tại vòng 9 Premier League hôm 31/10 đánh dấu trận thứ 9 liên tiếp MU không thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Đây là chuỗi kết quả tệ nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ năm 1984. Ở giải quốc nội, thầy trò HLV Michael Carrick mới có 7 điểm sau 9 vòng, đứng thứ 17 và chỉ thoát khỏi nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Vấn đề của MU không chỉ nằm ở kết quả. Theo phân tích của nhà báo Peter Smith trên Sky Sports, đội bóng thiếu cường độ vận động, tổ chức phòng ngự thiếu chắc chắn và hàng công kém hiệu quả.

Một thống kê đáng chú ý chỉ ra "Quỷ đỏ" chạy ít hơn đối thủ trong 6/7 trận Premier League đầu tiên. Dù nằm trong nhóm có số cú sút nhiều nhất giải, đội chủ sân Old Trafford lại thuộc nhóm cuối về chỉ số bàn thắng kỳ vọng trung bình trên mỗi cú sút (xG/shot).

Nhiều vị trí tại MU đang mất phong độ. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, cơ hội để MU chấm dứt chuỗi ngày u ám có thể chỉ đến cuối tháng này. Lịch thi đấu hiện tại không ủng hộ "Quỷ đỏ" khi họ chạm trán AS Roma tại Champions League rạng sáng 4/11. Sau đó 4 ngày, thầy trò Carrick tiếp đón đối thủ khó chịu Aston Villa.

Dù cả hai trận đều được chơi tại Old Trafford, giới chuyên môn lo ngại khả năng MU sẽ tiếp tục mất điểm. Roma đang xếp thứ 3 tại Serie A với phong độ ấn tượng và chưa thua trận nào từ đầu mùa. Đối thủ còn lại là Aston Villa đã thắng cả Man City, Tottenham và Newcastle ở Premier League mùa này. Với đội hình đang có phong độ thấp ở nhiều vị trí, việc MU thắng Aston Villa là việc khó xảy ra.

Sau loạt trận FIFA Days tháng 11, MU sẽ trở lại ở trận đại chiến Liverpool vào ngày 22/11. Dù cũng chưa có màn thể hiện thuyết phục từ đầu mùa, "The Kop" vẫn được đánh giá cao hơn MU thời điểm hiện tại.

Phải đến ngày 26/11, MU mới được kỳ vọng có chiến thắng khi đối đầu Sporting CP. Tuy nhiên, để làm được điều này, thầy trò Carrick phải thực sự tỏ ra quyết tâm, nỗ lực ở từng vị trí và chắt chiu cơ hội có được.

Thời gian dành cho Carrick tại Old Trafford không còn nhiều. Một chiến thắng sẽ giải tỏa áp lực tâm lý cho cả đội nhưng MU cần làm điều đó càng sớm càng tốt.

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