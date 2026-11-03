Lực sĩ Thủ đô sẵn sàng chinh phục đỉnh cao

Các vận động viên đội Thể hình và Fitness Hà Nội duy trì tập luyện cường độ cao. Ảnh: Ngân Hà

Tăng tốc trước giờ tranh tài

Những ngày này, không khí tập luyện của đội Thể hình và Fitness Hà Nội diễn ra khẩn trương. Các vận động viên duy trì cường độ cao, tập trung hoàn thiện hình thể, nâng cao kỹ thuật và khả năng trình diễn. Với đặc thù của môn thể thao này, thành tích không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh, khối lượng cơ bắp mà còn được quyết định bởi tỷ lệ cơ thể, độ nét, tính cân đối và phong thái trên sân khấu. Đây cũng là thời điểm các vận động viên phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và sinh hoạt để đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm thi đấu.

Phụ trách bộ môn Thể hình và Fitness Hà Nội (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội) Đặng Văn Tình cho biết, tại Đại hội lần này, đội tham dự với 24 thành viên, gồm 6 huấn luyện viên và 18 vận động viên, tranh tài ở 11 nội dung. Mục tiêu của đội là giành từ 2 Huy chương vàng trở lên, phấn đấu nằm trong tốp 5 đơn vị dẫn đầu.

Theo ông Đặng Văn Tình, thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua luôn là đối thủ cạnh tranh lớn của Hà Nội ở môn Thể hình và Fitness. Đáng chú ý, năm nay, thành phố Hồ Chí Minh còn có sự hợp lực với lực lượng mạnh của tỉnh Bình Dương, khiến cuộc đua huy chương thêm khó khăn. Vì vậy, ban huấn luyện xác định phải đánh giá đúng tương quan lực lượng, tập trung vào những nội dung có khả năng cạnh tranh và phát huy tối đa thế mạnh của từng vận động viên.

Huấn luyện viên đội Thể hình và Fitness Hà Nội Tạ Đình Thái cho biết, xác định Đại hội là sự kiện quan trọng của chu kỳ 4 năm, bộ môn đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng, điều kiện tập luyện và chăm sóc thể trạng cho các vận động viên. "Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các em tập luyện, bảo đảm chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý. Ban huấn luyện cũng thường xuyên theo sát, điều chỉnh giáo án phù hợp với từng vận động viên, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại Đại hội", huấn luyện viên Tạ Đình Thái chia sẻ.

Các vận động viên tập trung cao độ, hướng tới tấm huy chương danh giá. Ảnh: Ngân Hà

Trong quá trình chuẩn bị, các bài tập kháng lực nhằm phát triển cơ bắp được kết hợp với những bài tập Fitness tăng cường sự mềm dẻo, linh hoạt và khả năng kiểm soát hình thể. Đây là phương pháp quan trọng giúp vận động viên vừa hoàn thiện vóc dáng, vừa nâng cao chất lượng trình diễn. Vận động viên Lê Thị Hương Giang cho biết, các thành viên trong đội luôn được khuyến khích duy trì tập luyện hằng ngày, không ngừng cải thiện kỹ thuật và hình thể. Việc kết hợp các bài tập kháng lực với những bài tập mềm dẻo giúp vận động viên phát triển cơ bắp hài hòa, nâng cao khả năng vận động và kiểm soát cơ thể.

Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm, đội Thể hình và Fitness Hà Nội còn có sự góp mặt của các vận động viên trẻ, mang theo khát vọng khẳng định mình ở sân chơi lớn nhất thể thao thành tích cao trong nước.

Vận động viên Nguyễn Văn Thành, lần đầu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, không giấu được sự hồi hộp và háo hức. "Đây là giải đấu lớn, 4 năm mới tổ chức một lần, quy tụ nhiều vận động viên chất lượng. Em rất mong chờ được tranh tài và đặt mục tiêu phấn đấu giành Huy chương vàng. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất", Nguyễn Văn Thành bày tỏ.

Sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần quyết tâm của các thành viên đang tạo nên nền tảng để đội Thể hình và Fitness Hà Nội tự tin bước vào cuộc đua. Dù mục tiêu đặt ra không dễ dàng, toàn đội xác định phải nỗ lực trong từng buổi tập, tận dụng tốt cơ hội ở từng nội dung thi đấu.

Phát huy thế mạnh, tìm cơ hội bứt phá

Đánh giá về phong trào thể hình Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhận định, Hà Nội là một trong những địa chỉ tiên phong, có phong trào phát triển rộng và thu hút đông đảo người tập luyện. Tuy nhiên, lực lượng vận động viên ưu tú vẫn còn mỏng, phần nào do những hạn chế trong quá trình đầu tư, phát triển lực lượng ở các giai đoạn trước.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, khoảng 5 năm trở lại đây, với sự quan tâm của lãnh đạo thể thao Hà Nội, bộ môn đã có những chuyển biến tích cực, xuất hiện các vận động viên đạt trình độ châu lục, thế giới. Đây là tín hiệu cho thấy tiềm năng phát triển của thể hình Thủ đô nếu được đầu tư đúng hướng.

Đội Thể hình và Fitness Hà Nội sẵn sàng tham gia tranh tài tại Đại hội với quyết tâm cao. Ảnh: Ngân Hà

Một trong những cơ hội đáng chú ý nằm ở sự phát triển của các nội dung Fitness hiện đại. Nếu trước đây, thể hình chủ yếu tập trung vào việc xây dựng khối lượng cơ bắp lớn, thì hiện nay, xu hướng thế giới đã mở rộng sang những nội dung đề cao hình thể cân đối, săn chắc, hài hòa, kết hợp sức mạnh với sự mềm dẻo và linh hoạt.

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh cho rằng, xu hướng này không chỉ phù hợp với nhu cầu rèn luyện sức khỏe của cộng đồng mà còn mở ra cơ hội để Hà Nội tạo lợi thế trong thi đấu thành tích cao. Trong khi ở các nội dung thể hình cơ bắp truyền thống, vận động viên Thủ đô còn gặp khó khăn khi cạnh tranh với những địa phương mạnh ở phía Nam, thì các nội dung Fitness mới có thể giúp Hà Nội thu hẹp khoảng cách, tạo thế cạnh tranh huy chương cân bằng hơn.

Đây cũng là hướng đi cần được bộ môn chú trọng trong thời gian tới: vừa duy trì các nội dung truyền thống, vừa mở rộng đào tạo vận động viên Fitness, từng bước xây dựng lực lượng có chiều sâu, đáp ứng xu thế phát triển của thể thao hiện đại.

Theo Phụ trách bộ môn Thể hình và Fitness Hà Nội Đặng Văn Tình, đội Thể hình và Fitness Hà Nội xác định tập trung tối đa cho những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, phát huy kinh nghiệm của các vận động viên chủ lực và sự nhiệt huyết của lớp trẻ. Mục tiêu giành từ 2 Huy chương vàng trở lên là thách thức, nhất là khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh cũng chính là động lực để các lực sĩ Thủ đô vượt qua giới hạn bản thân.

Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, đội Thể hình và Fitness Hà Nội đang sẵn sàng bước vào cuộc đua, hướng tới những thành tích xứng đáng, đóng góp vào mục tiêu chung của Đoàn Thể thao Hà Nội tại Đại hội lần thứ X.