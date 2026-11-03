HLV Mano Polking tiếc nuối khi CAHN đánh rơi chiến thắng trước Kyoto Sanga

HLV Alexandre Polking tiếc nuối khi CAHN bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước Kyoto Sanga. Ảnh: Minh Quân

Tiếp đón Kyoto Sanga trên sân nhà, CAHN có màn trình diễn đầy nỗ lực trước đối thủ đến từ Nhật Bản. Dù tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, đội bóng của HLV Mano Polking vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, đặc biệt là trước phong độ xuất sắc của thủ môn đội khách.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, HLV Mano Polking không giấu được sự tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm.

"Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn chỉ một điểm. Tôi cũng thực sự cảm thấy tiếc cho các bạn cầu thủ, vì các bạn ấy đã cố gắng chạy, cố gắng chiến đấu, cố gắng tạo ra cơ hội cho đến những phút cuối cùng rồi", chiến lược gia người Brazil chia sẻ.

Theo HLV Mano Polking, việc CAHN có thể thi đấu sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng màn trình diễn tốt sẽ chưa đủ nếu đội bóng không tận dụng được cơ hội.

"Chỉ cần một bàn thắng thôi, chúng tôi có thể định đoạt trận đấu này rồi", ông tiếc nuối khi nhắc đến những tình huống dứt điểm không thành công của các học trò.

Trước câu hỏi về việc CAHN tạo ra 17 cơ hội nhưng không ghi bàn, HLV Mano Polking cho rằng vấn đề không nằm ở năng lực của các chân sút.

"Thực sự là hôm nay đội cũng không gặp may, vì trên thực tế Léo Artur hay Alan trong hai mùa giải vừa qua thì các bạn ấy cũng ghi được rất nhiều bàn thắng rồi", ông nhận định.

Nhà cầm quân này đồng thời đánh giá cao thủ môn Kyoto Sanga, người có nhiều pha cứu thua quan trọng, đồng thời nhắc lại chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port để khẳng định khả năng ghi bàn của CAHN.

Ở phía bên kia, HLV trưởng Kyoto Sanga dành những lời khen cho màn trình diễn của đội chủ nhà.

HLV Ranko Popovic của Kyoto Sanga đánh giá cao màn trình diễn của CAHN sau trận hòa 0-0 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Quân

"Đúng là ngày hôm nay thì CLB CAHN đã chơi rất tốt và tôi cũng rất công nhận", ông chia sẻ, đồng thời thừa nhận sân Hàng Đẫy là điểm đến không dễ dàng đối với các đội khách.

Lý giải việc thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự, HLV Kyoto Sanga cho biết các cầu thủ gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thời tiết tại Hà Nội, dẫn đến suy giảm thể lực. Ông thừa nhận đây là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của đội bóng.

"Với tôi thì ngày hôm nay tôi thấy việc rời Việt Nam với 1 điểm cũng là một kết quả có thể nói là chấp nhận được", HLV đội khách đánh giá.

Trận hòa 0-0 giúp CAHN nâng tổng điểm lên 4 sau 4 lượt trận tại AFC Champions League Elite 2026/27. Dù chưa thể giành chiến thắng như kỳ vọng, màn trình diễn trước Kyoto Sanga vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh của đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/8, thầy trò HLV Mano Polking cần cải thiện hiệu quả dứt điểm trong những trận đấu tiếp theo.