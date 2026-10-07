Cán bộ cơ sở tận tụy, sát dân

Gắn kết cộng đồng

Bám sát địa bàn và thấu hiểu tâm tư của bà con, ông Hồ Cum luôn thể hiện rõ trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận năng nổ, nhiệt tình. Từ việc vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang ngõ xóm đến hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng VNeID, ông đều có mặt từ sớm để trực tiếp hướng dẫn.

Ông Hồ Cum chăm sóc rừng tràm của gia đình - Ảnh: K.S

Nhằm thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ông chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao. Qua đó, người dân có thêm không gian sinh hoạt chung, dễ dàng trao đổi kinh nghiệm làm ăn và cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự bản làng.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập thôn Làng Cát cũ và thôn Phú Thiềng thành thôn Phú Thiềng mới, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn. Nhận thức rõ trách nhiệm, ông Cum đã chủ động đến từng hộ gia đình tuyên truyền, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Thông qua các buổi họp thôn, ông giải thích rõ những thuận lợi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự thống nhất cao giữa Nhân dân hai thôn cũ.

Ông Hồ Cum (áo xanh) trao đổi công việc, hướng dẫn bà con trong thôn cài đặt ứng dụng VNeID - Ảnh: K.S

Trưởng thôn Phú Thiềng Hồ Văn Châu cho biết: “Ông Hồ Cum rất nhiệt tình, không ngại khó ngại khổ. Ông thường xuyên xuống từng khu dân cư, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong đời sống. Ban quản lý thôn luôn lấy tinh thần trách nhiệm của ông làm tấm gương tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước”.

Đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng nếp sống văn hóa hay giải phóng mặt bằng đường nội thôn, ông Cum kiên trì gặp gỡ từng hộ gia đình để tháo gỡ thấu đáo. Cách làm sát dân, coi trọng tiếng nói của cộng đồng đã giúp các phong trào thi đua của thôn Phú Thiềng nhanh chóng đi vào chiều sâu, quy tụ được đông đảo Nhân dân tham gia.

Gương mẫu phát triển kinh tế

Trải qua hơn 10 năm gắn bó với công tác Mặt trận ở cơ sở, ông Hồ Cum luôn tâm niệm, muốn vận động được bà con thì bản thân phải đi trước, làm trước. Nhìn lại những ngày đầu khó khăn, ông chủ động tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt do địa phương tổ chức để tìm hướng đi phù hợp.

Mô hình chăn nuôi lợn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Hồ Cum - Ảnh: K.S

Từ kinh nghiệm học hỏi được, ông bắt tay khai hoang, đầu tư trồng gần 6ha tràm nguyên liệu, kết hợp xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô ban đầu hơn 10 con.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông Hồ Cum tận dụng diện tích vườn cùng nguồn thức ăn sẵn có để nuôi thêm gia cầm và trồng rau màu. Nhờ cần cù, biết tính toán khoa học, mô hình kinh tế tổng hợp mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 150 triệu đồng/năm, giúp cuộc sống gia đình ông ngày càng khấm khá.

Ông Hồ Cum chia sẻ: “Trưởng ban công tác Mặt trận muốn vận động bà con mạnh dạn vay vốn, áp dụng kỹ thuật mới thì bản thân mình phải làm được trước. Khi thấy mô hình cho hiệu quả thực tế, bà con mới tin tưởng làm theo. Trong các buổi sinh hoạt thôn, tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích bà con tận dụng lợi thế đất đai sẵn có để tăng gia sản xuất”.

Để bà con trong thôn cùng vượt khó vươn lên thoát nghèo, ông Hồ Cum chủ động đến từng nhà hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích. Đối với hộ thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu vốn, ông nhiệt tình hỗ trợ con giống, chia sẻ cách làm chuồng trại bài bản, giúp bà con xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu.

Anh Hồ Văn Mãi, người dân thôn Phú Thiềng cho biết: “Ông Hồ Cum rất nhiệt tình, luôn tận tụy hướng dẫn bà con. Sự nỗ lực phát triển kinh tế của gia đình ông là tấm gương thực tế để Nhân dân trong thôn học tập, cùng vươn lên thoát nghèo”.

Hồ Cum là tấm gương thực tế để Nhân dân trong thôn học tập, cùng vươn lên thoát nghèo - Ảnh: K.S

Vừa tiên phong làm kinh tế giỏi, Hồ Cum vừa tận tụy thắp lên tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo cho bà con dân bản. Tâm huyết và trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận cơ sở đã thắt chặt tình đoàn kết xóm giềng, khơi dậy phong trào thi đua sản xuất sôi nổi khắp thôn. Những việc làm thiết thực của ông thể hiện rõ nét vai trò cầu nối ở cơ sở, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn mới, mang lại cuộc sống ấm no cho dân bản.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hướng Hiệp Hồ Văn Phương cho hay: “Hồ Cum là cán bộ Mặt trận gương mẫu, nói đi đôi với làm. Việc kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế gia đình và công tác xã hội của ông đã tạo động lực lan tỏa sâu rộng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng những điển hình như Hồ Cum nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”.